Restaurarán 347 Fachadas del Centro Histórico

Se Invertirán 15.8 Millones de Pesos: Montes Inchaurregui

Por Miguel Alvarado Valle

El Gobierno de Zacatecas anunció la implementación del Programa Ciudad que Progresa, una estrategia enfocada en el rescate de predios y fincas mediante la rehabilitación de fachadas en el Centro Histórico de Zacatecas. El proyecto tiene como objetivo mejorar la imagen urbana y preservar el patrimonio arquitectónico de la capital, cuyo renovado aspecto podrá ser disfrutado por habitantes y visitantes durante la edición número 40 del Festival Cultural Zacatecas, como parte de las acciones contempladas en la Agenda del Progreso.

La secretaria de Obras Públicas, Mildred Montes Inchaurregui, informó que la administración estatal destinará una inversión de 15.8 millones de pesos para la intervención de 347 fachadas ubicadas en diversas vialidades del primer cuadro de la ciudad.

Entre las zonas contempladas se encuentran las avenidas Hidalgo y Juárez, así como las calles Juan de Tolosa, Allende, segunda de Matamoros, Abasolo, Genaro Codina, Fernando Villalpando, Tacuba, San Francisco y el callejón de Rosales.

La secretaria detalló que los trabajos consistirán en acciones de conservación preventiva como limpieza de cantera, retiro de micro􀃀ora, eliminación de pintura en mal estado, sustitución y reposición de piezas dañadas, rehabilitación de herrería, retiro de cableado y elementos obsoletos, así como integración de pintura y restauración de cornisas.

Asimismo, se realizarán intervenciones más profundas en algunos inmuebles para garantizar su preservación a largo plazo, conforme a los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Montes Inchaurregui explicó que las obras iniciarán la próxima semana, comenzando por la avenida Hidalgo y la calle Genaro Codina, donde ya se cuenta con diagnósticos avanzados.

Indicó que esta etapa representa la primera fase del programa, el cual contempla posteriormente la rehabilitación de otras vialidades emblemáticas como la calle Guerrero y el Callejón de Abajo, dentro de la zona declarada patrimonio mundial.

El programa es resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Turismo, el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde y la Junta de Monumentos Coloniales, con el objetivo de revitalizar el Centro Histórico y fortalecer la identidad cultural de la entidad.

En este contexto, el secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, destacó que la intervención de la secretaria forma parte de la denominada “ruta del color”, mediante la cual se definirá la paleta cromática de los inmuebles para resaltar la riqueza arquitectónica de la ciudad.

Las autoridades estatales subrayaron que el proyecto se financiará en su totalidad con recursos del gobierno estatal, sin aportaciones de propietarios ni de otros órdenes de gobierno.

Además, enfatizaron que esta estrategia busca no sólo embellecer la capital de cara al Festival Cultural, sino también rescatar inmuebles deteriorados, impulsar el turismo y reforzar la conservación del patrimonio histórico, al considerar que el progreso también implica la preservación de la cultura y la identidad de Zacatecas.