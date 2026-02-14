Sin Acuerdos en la Primera Mesa de Negociación Entre Secretaría de Salud y Sección 39 del SNTSA

Podrían Emitir Convocatoria Para Regularizar al Personal

Por Nallely de León Montellano

Sin acuerdo concluyó la primera mesa de negociación entre autoridades de la Secretaría de Salud y la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), en torno al proceso de profesionalización de aproximadamente 300 trabajadores que en próximos días deberán incorporarse al esquema del IMSS Bienestar.

Tras varias horas de reunión, la secretaria general de la Sección 39, Norma Castorena Berrelleza, informó que hasta el momento no existe una definición concreta; no obstante, las conversaciones continúan y se realizará una revisión técnica de expedientes antes de retomar la mesa de trabajo.

En el encuentro participaron el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios; el subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana, Omar Carrera, así como representación del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato. El punto central del conflicto radica en las condiciones bajo las cuales el personal será transferido al nuevo modelo federalizado de atención médica.

La dirigencia sindical ha insistido en que el proceso de profesionalización debe garantizar certeza laboral, respeto a la antigüedad y a los derechos adquiridos, así como reglas claras en los criterios que se aplicarán para su incorporación al IMSS Bienestar.

Entre las rutas planteadas se encuentra la posibilidad de emitir una convocatoria formal para regularizar la situación del personal; sin embargo, el mecanismo aún debe definirse para evitar afectaciones laborales.

Las partes acordaron reanudar la mesa alrededor de las 15:00 horas de este viernes, con la expectativa de avanzar en acuerdos que otorguen estabilidad a los trabajadores involucrados, y al cierre de esta edición no había resultados.

El plazo, sin embargo, es limitado.

La inminente incorporación al IMSS Bienestar coloca presión sobre la negociación, en un contexto donde el personal exige definiciones claras antes de que se concrete la transición administrativa.