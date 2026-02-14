Blindaje Estatal Fortalece Confianza Para Turismo e Inversiones

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó una reunión de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en el municipio de Tepezalá, donde hizo un llamado a las corporaciones federales, estatales y municipales a reforzar el blindaje en las zonas limítrofes del estado, a fin de prevenir delitos y mantener un entorno de paz y tranquilidad que continúe atrayendo turismo e inversiones, todo ello de cara a la próxima celebración de la Feria Nacional de San Marcos y otros eventos turísticos de gran relevancia para la entidad.

Destacó la coordinación interinstitucional y la comunicación permanente entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías municipales, lo que ha permitido mantener vigilancia constante por tierra y aire en todo el territorio estatal.

“Aun así, no debemos bajar la guardia; por el contrario, todos los días tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo para garantizar la seguridad de las familias de Aguascalientes y de quienes visitan nuestro estado”, expresó durante la reunión realizada en el Observatorio-Planetario Hipatia.

Durante el encuentro, se acordó fortalecer la supervisión y los filtros de seguridad en carreteras, caminos rurales y brechas, así como las labores de inteligencia y análisis operativo para anticipar posibles riesgos.

Finalmente, la gobernadora reiteró el llamado a no descuidar ninguna región y actuar con firmeza para preservar la seguridad, condición fundamental para que Aguascalientes continúe siendo un destino confiable para el turismo, la inversión y el desarrollo económico.

En la reunión participaron Leticia Olivares Jiménez, presidenta municipal de Tepezalá; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; Isaac Aarón Jesús García, coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes; María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes; Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado de Aguascalientes; Gabriela Godínez Melendrez, vicefiscal de la Fiscalía General de la República en Aguascalientes; Luis Gaistardo Serrano, jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia en Aguascalientes; Fernando Alberto Alférez Alcázar, secretario técnico de la Mesa Estatal de Seguridad para la Construcción de la Paz en Aguascalientes; y Daniel Hernández Paz, director de Seguridad Pública y Vialidad de Tepezalá.