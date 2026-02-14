Blindaje Estatal Fortalece Confianza Para Turismo e Inversiones

Feb 14, 2026 | Regional

Imagen relativa a la nota.

La gobernadora reiteró el llamado a no descuidar ninguna región y actuar con firmeza para preservar la seguridad, condición fundamental para que Aguascalientes continúe siendo un destino confiable para el turismo, la inversión y el desarrollo económico

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó una reunión de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en el municipio de Tepezalá, donde hizo un llamado a las corporaciones federales, estatales y municipales a reforzar el blindaje en las zonas limítrofes del estado, a fin de prevenir delitos y mantener un entorno de paz y tranquilidad que continúe atrayendo turismo e inversiones, todo ello de cara a la próxima celebración de la Feria Nacional de San Marcos y otros eventos turísticos de gran relevancia para la entidad.

Destacó la coordinación interinstitucional y la comunicación permanente entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías municipales, lo que ha permitido mantener vigilancia constante por tierra y aire en todo el territorio estatal.

“Aun así, no debemos bajar la guardia; por el contrario, todos los días tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo para garantizar la seguridad de las familias de Aguascalientes y de quienes visitan nuestro estado”, expresó durante la reunión realizada en el Observatorio-Planetario Hipatia.

Durante el encuentro, se acordó fortalecer la supervisión y los filtros de seguridad en carreteras, caminos rurales y brechas, así como las labores de inteligencia y análisis operativo para anticipar posibles riesgos.

Finalmente, la gobernadora reiteró el llamado a no descuidar ninguna región y actuar con firmeza para preservar la seguridad, condición fundamental para que Aguascalientes continúe siendo un destino confiable para el turismo, la inversión y el desarrollo económico.

En la reunión participaron Leticia Olivares Jiménez, presidenta municipal de Tepezalá; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; Isaac Aarón Jesús García, coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes; María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes; Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado de Aguascalientes; Gabriela Godínez Melendrez, vicefiscal de la Fiscalía General de la República en Aguascalientes; Luis Gaistardo Serrano, jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia en Aguascalientes; Fernando Alberto Alférez Alcázar, secretario técnico de la Mesa Estatal de Seguridad para la Construcción de la Paz en Aguascalientes; y Daniel Hernández Paz, director de Seguridad Pública y Vialidad de Tepezalá.