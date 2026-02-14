Estudia Inteligencia Artificial en la Universidad Tecnológica El Retoño; ya Está Abierto el Registro

En Marcha, Proceso de Admisión 2026

La UTR ofrece una amplia oferta educativa con carreras de vanguardia y que responden al mercado laboral.

Cuenta con la modalidad mixta en varias de sus carreras, con clases presenciales y en línea para quienes estudian y trabajan.

Para mayores informes, comunicarse al teléfono 449 786 17 86, extensiones 1130 y 1133; o vía WhatsApp al 449 415 51 35.

¿Te interesa estudiar una carrera para el futuro? ¡Llegó tu oportunidad! La Universidad Tecnológica El Retoño (UTR) abrió su proceso de admisión 2026; solo tienes que registrarte en el siguiente enlace https://forms.gle/UNSGKCKZaxojXp2h6.

La UTR te ofrece una amplia oferta educativa con carreras de vanguardia y que responden a la demanda laboral actual, como las ingenierías en Mecatrónica y Tecnologías de la Información e Innovación Digital; así como las licenciaturas en Educación, Administración, Diseño Digital y Producción Audiovisual, Negocios y Mercadotecnia.

También cuenta con Técnico Superior Universitario en Inteligencia Artificial, Animación, Capital Humano, Mercadotecnia, Automatización, Lengua Inglesa, Desarrollo de Software Multiplataforma y Manufactura Flexible.

Cabe destacar que, en apoyo a quienes estudian y trabajan al mismo tiempo, esta universidad ofrece la modalidad mixta en varias de sus carreras, es decir, algunas clases son presenciales y otras en línea, para que puedan administrar su tiempo de la mejor manera.

Para completar su proceso de inscripción, las y los jóvenes interesados en ser parte de la comunidad estudiantil de la UTR, deberán entregar los siguientes documentos en original y dos copias: acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, constancia de estudios o certificado de bachillerato y resultados del EXANI II. Posteriormente presentar su examen diagnóstico y pagar la cuota de admisión.

La UTR se distingue por formar profesionales altamente capacitados y bilingües con un modelo educativo cien por ciento en inglés; además impulsa la Educación Dual, que permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos en empresas, y cuenta con programas de movilidad internacional que brindan a las y los estudiantes la oportunidad de vivir experiencias académicas en el extranjero.

Para mayores informes, comunicarse al teléfono 449 786 17 86, extensiones 1130, 1133 y 1136; o vía Whatsapp al 449 415 51 35.