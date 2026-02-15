Federación Invertirá 1,400 mdp Para Carreteras Federales en el Estado

Principalmente en la 23, 45, 49 y 54: Montes Inchaurregui

Por Nallely de León Montellano

La Federación destinará más de 1,400 millones de pesos a Zacatecas para trabajos de conservación y rehabilitación de la red federal de carreteras durante este año, informó Mildret Karla Montes Inchaurregui, titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP). En entrevista, la funcionaria detalló que, la semana pasada sostuvieron una reunión en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), donde el subsecretario confirmó una ampliación significativa de recursos para la entidad.

Explicó que el año pasado la Federación asignó únicamente 200 millones de pesos para atender la red federal en Zacatecas; sin embargo, tras gestiones realizadas desde 2024 por el Ejecutivo estatal, este año se logró incrementar el monto a más de mil 400 millones de pesos.

De acuerdo con lo anunciado, se rehabilitarán 600 kilómetros de la red federal mediante trabajos de reencarpetamiento total, además de la conservación rutinaria y periódica de los dos mil 400 kilómetros que corresponden a la red federal en el estado.

Estos trabajos incluyen limpieza de hombros, bacheo, sellado de grietas y acciones preliminares de mantenimiento. Las carreteras contempladas dentro de este programa son principalmente la 54, la 49, la 45 y la 23, consideradas ejes estratégicos para la conectividad regional y el desarrollo económico. Montes Incháurregui señaló que esta inversión federal se suma al programa estatal de rescate carretero que impulsa el gobernador, el cual continúa avanzando en distintas regiones.

Como ejemplo, mencionó la reciente inauguración de un tramo carretero en Valparaíso, un circuito de 22 kilómetros que conecta diversas localidades con punto intermedio en San Mateo y enlaza con la carretera federal 44 hacia la cabecera municipal.

La vía fue totalmente rehabilitada. Además, informó que la presidenta de la República anunció una inversión adicional de 30 millones de pesos bajo dos modalidades: proyectos de asfalto y de concreto hidráulico, lo que permitirá ampliar las intervenciones en municipios estratégicos.

En cuanto al esquema estatal de rescate carretero, explicó que opera bajo el modelo “Peso a Peso”, en el que por cada peso aportado por el municipio, el Gobierno del Estado aporta dos pesos. Este esquema aplica tanto para carreteras estatales como para calles en zonas urbanas y semiurbanas.

“Puedes tener tu carretera en buen estado, pero si llegas a tu colonia y la calle está deteriorada, el problema persiste”, señaló la titular de la SOP, al justificar la ampliación del programa hacia vialidades municipales, pese a que son de jurisdicción local.

Indicó que hasta el momento 30 municipios han presentado cartas de intención y ya cuentan con borradores de convenios. La meta es cerrar todos los acuerdos durante febrero para iniciar los procesos de contratación y arrancar nuevas obras en abril.

Entre los municipios que ya han manifestado interés se encuentran Pinos, Villa Hidalgo, Noria de Ángeles, Villa González Ortega, Loreto, Guadalupe, Nochistlán, Moyahua, Tlaltenango, Atolinga, Sombrerete, Miguel Auza, Juan Aldama, Jiménez del Teul, Concepción del Oro, Mazapil y Francisco R. Murguía, entre otros.

Con ello, dijo, se busca atender las cuatro principales regiones del estado y fortalecer la conectividad carretera como parte de una estrategia integral de desarrollo.