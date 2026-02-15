Los Negocios del Centro Intentan Sobrevivir Ante los Pocos Clientes

Sus Ventas Cayeron 80 por Ciento al Primer Bimestre

Por Gabriel Rodríguez

Pese a las mentiras del oficialismo municipal y estatal de que “la economía anda bien en Zacatecas”, las matemáticas de los comercios en el primer cuadro sostienen lo contrario, ya que no solamente se han desplomado sus ventas alrededor de 80 por ciento sino que prevalece la sensación de inseguridad y, al primer bimestre del año no hay compras porque no hay clientes.

En términos concretos, la actual recesión económica y el cero por ciento de crecimiento económico en el estado es patente en ellas, a partir de la sobrevivencia de dueños de negocios formales que pagan salarios, impuestos y prestaciones, pero que ya no la ven venir en la actual temporada.

Dentro de una de las boutiques del portal de Rosales, dedicada a la venta de ropa, en donde la encargada de atenderla señaló que al concluir diciembre del año pasado se registraron algunas ventas pero que al inicio de éste se redujeron; “vienen clientes, pero solamente miran, preguntan y luego se retiran”.

Habló de “rachitas” a lo largo del día, lo que significa que llegan los compradores, adquieren algo y posteriormente se van, porque “no estamos vendiendo y mis patrones se quejan de eso, a nosotras nos echan porras, pero eso no nos libera de que vendamos 80 por ciento menos y esperamos recuperarnos a la temporada de Semana Santa”.

Otro de ellos externó que las compras de enero y febrero cayeron y que antes de fin de año “hubo algo”; extornó que las personas están endeudadas, pero la verdad es que incluso las ventas, confirmó, cayeron a niveles que, en relación con otras épocas son de pérdida “pues nomás estamos vendiendo 20 por ciento”.

El horario del negocio que él atiende es de 10 a.m. a 8 p.m. e incluso así espera que las cosas mejoren “pero para eso se requiere que venga más gente porque esta tienda vive del turismo, pero, mire, estamos solos”. Otro entrevistado añadió que las ventas son normales dentro de lo que cabe, pero que es cierto que tienden a la baja, “hemos visto una como disminución aun cuando los precios de nuestros productos sean accesibles a todos”.

Es decir, que el centro de Zacatecas, que debiera tener desarrollo económico más allá de la cuesta de enero, se encuentra sumido en la peor de las crisis económicas de los últimos tiempos y, encima, a los comerciantes establecidos, se les pretenden cobrar ahora diversos impuestos.