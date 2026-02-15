Municipio sí Está Cobrando Cuádruple Impuesto y me Mandan Gente a Hostigarme: Velasco Gómez

“Nosotros no Vamos a Pagar el Padrón y Exijo que me Respeten”

Por Gabriel Rodríguez

Lourdes Velasco Gómez, líder de comerciantes establecidos del centro histórico de Zacatecas afirmó que la presidencia municipal capitalina “sí está cobrando cuádruple impuesto, predial incluido, a sus agremiados” y luego envió mensaje al titular de plazas y mercados, Alejandro Gómez: “Voy a pedir que me respeten porque a mí me conoce toda la ciudad y me tienen cariño, pues mis padres fueron fruteros honestos de Tacuba desde los años 30 del siglo pasado”.

Molesta y desencantada por la forma en que afirma ha sido tratada por las autoridades municipales que encabeza Miguel Varela, Velasco Gómez admitió también que ella “reconoce haber apoyado a los puesteros artesanales de la ciudad que se hallan en las peores condiciones de sobrevivencia, para el caso de los indígenas huicholes”.

Sobre el hecho de que ella estaría dando cargos a los vendedores ambulantes refirió que la alcaldía le otorga cargos que afirmó no tener y este 14 de febrero, las calles están ya invadidas de ambulantes, “que yo no designé”.

“Por el contrario, a mí me ha enviado comerciantes argumentando que yo otorgo permisos para colocarse cuando no recibo un solo peso del Ayuntamiento para ello; ya platicamos con el alcalde y el titular de plazas, pero es el momento en que no logran entender el exceso de ambulantaje que hay ya en la ciudad, pero no se comprometen a cumplir nada aun cuando hay exceso de comercio chino”.

Luego precisó: “Nosotros no vamos a pagar el padrón porque dentro de él hay muchas arbitrariedades como protección civil, titularidad de propiedad e impuesto sanitario, por lo que les pediría que dejen de lado sus ideas comunistas porque aún vivimos en un estado libre; ellos son quienes me inventan cosas a mí”.

Lamento que, además, “muchos sean los hombres que ahora quieren culparla por todas las irregularidades en el comercio capitalino, pero me sé defender sola y que sepan que soy una mujer ética que estoy acostumbrada a hablar de frente y es cierto que apoyo a artesanos como los huicholes que se desgastan sus manos trabajando sus productos.

“Creo que están mintiendo, saben dónde vivo y encima no quieren darme la cara y me mandan gente a hostigarme, pero deben comprender que a mí me conocen en toda la ciudad mientras ellos protegen en el Independencia a ambulantes de diversos estados”.

“Ello no saben quién soy yo, pero yo sí sé quienes son ellos, toda mi vida he sido comerciante porque mis padres comenzaron vendiendo fruta y verdura en Tacuba, les sugiero que revisen la historia de la ciudad porque yo sé qué es y en qué consiste un negocio, nunca me he salido de las puertas a vender en vía pública y pago de manera puntual los impuestos”, finalizó.