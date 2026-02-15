Inaugura Tere Jiménez Estancia y Comedor en San Francisco de los Romo

Un Espacio de Convivencia y Alegría Para Adultos Mayores

Este Día del Amor y la Amistad se convirtió en el escenario perfecto para inaugurar un espacio hecho con cariño y pensado para abrazar historias de vida. La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la apertura de la Estancia de Día y Comedor para Personas Adultas Mayores en el municipio de San Francisco de los Romo, un lugar que nace como refugio para brindar compañía, atención y dignidad a quienes han sembrado experiencia y amor a lo largo de los años.

Con palabras llenas de sensibilidad, Tere Jiménez dedicó un mensaje especial a las abuelitas y abuelitos, recordándoles que no están solos y que en su administración son prioridad.

“Hoy es Día del Amor y la Amistad y quiero que sepan que hay que vivir con amor esta vida, sirvamos y ayudemos a los demás; si un adulto mayor está bien, todos lo estamos; si están felices, también estamos felices. Tenemos que cuidarlos y protegerlos, aquí tenemos muchas actividades para ustedes, para que se pongan guapas y guapos, deportes, juegos de mesa, canto y mucho más. Sepan que no están solos, tenemos que seguir adelante y no darnos por vencidos, siempre estaremos trabajando por nuestros adultos mayores”, les dijo.

La directora general del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores, Ma. de Jesús Ramírez Castro, subrayó que con esta apertura ya suman 18 espacios dignos y gratuitos distribuidos en todo el estado, donde se ofrece alimento caliente y saludable, así como actividades que fortalecen cuerpo y espíritu. Señaló que más que abrir puertas, se abren hogares donde el corazón encuentra compañía y las historias recuerdan que nunca es tarde para seguir soñando.

Por su parte, la presidenta municipal de San Francisco de los Romo, Margarita Gallegos Soto, agradeció el respaldo y la voluntad constante para hacer realidad proyectos que transforman vidas; destacó que esta estancia representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las abuelitas y abuelitos de su municipio, quienes ahora contarán con un sitio seguro y lleno de oportunidades para convivir y desarrollarse.

A nombre de las y los usuarios, Isabel Morales López compartió un mensaje en el que recordó que esta etapa es para disfrutar, reír y aprender, “porque ni la mente ni el corazón se jubilan”. Expresó gratitud por la creación de un lugar que promete convertirse en una segunda casa, donde cada día será una nueva oportunidad para sentirse acompañado y valorado.

Ubicada en la calle 21 de Marzo, en la colonia 28 de Abril, la estancia abrirá de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas con servicios para mejorar la calidad de vida de las y los adultos mayores, como atención médica, manualidades, activación física, juegos de mesa, corte de cabello, gelish, faciales y alimentación balanceada, en un entorno seguro, digno y lleno de calidez.

En la inauguración también estuvieron presentes Antonio Esquivel Santos, presidente del DIF Municipal de San Francisco de los Romo; Bety Montoya, diputada local; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; Héctor Castorena Esparza, director general del DIF Estatal; y Mabel Haro, coordinadora general del Centro de Justicia para Mujeres.