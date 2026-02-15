Tere Jiménez Respalda a Productores Lácteos con más Apoyos y Capacitación Para Llegar a Nuevos Mercados

Con un llamado a seguir creciendo juntos, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, rindió protesta como presidenta del Consejo Consultivo de la Leche, un nuevo organismo que nace para fortalecer la producción, elevar la calidad del producto y brindar mayor respaldo a las y los ganaderos que todos los días sostienen esta importante actividad económica.

Durante el encuentro se resaltó la importancia de unir fuerzas entre autoridades, productores y especialistas para que la leche de Aguascalientes continúe ganando prestigio dentro y fuera del estado, genere más empleos y abra mejores oportunidades para las familias del campo.

“Para nosotros las y los productores son prioridad; sabemos que se levantan antes que el sol, que trabajan sin descanso y que su esfuerzo mueve la economía de nuestro estado. Cuenten con nosotros, vamos a acompañarlos con más apoyos, más capacitación y más oportunidades. Queremos que su trabajo llegue más lejos, que la leche de Aguascalientes esté en más hogares y que cada familia del campo tenga mejores condiciones para crecer”, expresó.

Este Consejo Consultivo se creó con el fin de impulsar la economía local, promover la innovación en los procesos productivos y asegurar alimentos nutritivos y de calidad para la población, consolidando así a la entidad como referente en la industria lechera.

En el evento estuvieron presentes Isidoro Armendáriz García, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (Sedrae); Heriberto Gallegos Serna, presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del H. Congreso del Estado; Paty Castillo Romero, secretaria de Desarrollo Social del Estado; Jorge Eduardo Ponce Hernández, director general de Ganadería de la Sedrae; Juan Pablo Franco Díaz, presidente de la Unión Regional Ganadera de Aguascalientes (UGRA); Carlos Alberto Gutiérrez de Luna, presidente de los Ganaderos Industriales de la Leche (GILSA), entre otros representantes del sector, quienes coincidieron en que la colaboración entre gobierno y productores es clave para que el campo siga avanzando con paso firme.