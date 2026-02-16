Exige Carlos Puente no Usar Hechos de Violencia Para Hacer Campaña Política

“Dejemos la División, Dejemos la Polarización”

Por Gabriel Rodríguez

Carlos Puente, diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México en San Lázaro, llamó con carácter de urgencia a todos los actores políticos, a quienes pidió cerrar filas con el gobernador David Monreal, para no poner en la palestra los actos de violencia en los que se vio sumido en días pasados el estado de Zacatecas.

Al aludir a los hechos de violencia en los cuales el crimen organizado se enfrentó con fuerzas en Villanueva, Puente Salas dijo que “más allá de utilizar ese tipo de hechos para deslegitimar a la entidad zacatecana, se utilizan para realizar campañas de promoción de cara a las elecciones del año próximo.

Fue por ello que pidió “enfrentar los retos que en este momento lastiman a la entidad zacatecana para el caso de los acontecimientos que se dieron el pasado jueves en materia de seguridad, unirse y dejar de lado las apetencias políticas de muchos de tales propaladores ante ese tipo de eventualidades”.

“Llamo a todos los actores políticos, pero también a aquellos que de manera velada andan haciendo campaña autopromoviéndose y luego salen a hablar mal de Zacatecas, a quienes les hago un reclamo para que cesen de realizar ese tipo de actos”.

Refirió que, fuera de cualquier signo político, se trata –pese a todas las circunstancias negativas que pudieran ocurrir– de poner en alto el nombre de Zacatecas porque no podemos ganar reconocimiento social a partir de señalamientos de lo que sucede en el estado “subrayando todo lo negativo que acontezca aquí”.

En Villanueva, el pasado jueves 12 de febrero, “se dio una acción de gobierno estatal en contra del crimen organizado donde se generó una reacción, pero no creo que ese acto mereciera llevarlo a los espacios a modo de farándula para exhibirlo en medios”.

Al respecto, sugirió crear conciencia “porque independientemente de quien llegue a gobernador al estado en 2027, sea hombre o mujer, el crecimiento de la entidad no va a depender de él o de ella”.

Bajo esas circunstancias, llamó a que “de una vez por todas dejemos la división, dejemos la polarización y logremos trabajar en unidad para convertir al estado en lo que deseamos que éste se convierta”.

“Pero no será destruyendo Zacatecas como lograremos llegar a ocupar cualquier cargo al que se desee acceder porque no hay candidato que se merezca tener un espacio de representación que sea logrado hablando mal del estado, por lo que llamo de nuevo a que hagamos equipo por Zacatecas y a que nuestras diferencias nos complementen más que separarnos”.

A pregunta sobre quienes estarían haciendo autopromoción haciendo ese tipo de señalamientos, dijo que no los enunciaría porque “eso sería hacer un chisme de lavadero pues importa no el quién sino el qué”.

Trascendió que uno de quienes habrían realizado ese tipo de señalamientos fue el presidente del PRI en el estado, Carlos Peña Badillo, quien dijo lamentar que gobierno del estado no fuera capaz de prever ese tipo de eventos.