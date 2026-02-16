Gobierno Estatal, Obligado a Cumplir Profesionalización en el Sector Salud, “a eso se Comprometió”: José Narro

“Debe Aportar el 50% que le Corresponde”

Por Gabriel Rodríguez

El diputado federal por Morena, José Narro Céspedes, indicó que “Gobierno del Estado de Zacatecas debe cumplir su parte, al momento no evidenciada en la práctica, de proporcionar el 50 por ciento que le corresponde, en lo relativo a la profesionalización de aproximadamente 400 enfermeras y trabajadores de los SSZ, que ellos mismos se comprometieron a otorgar”.

Narro Céspedes lamentó que a varias semanas de estallado el con􀃀icto en la capital, sea el momento en que tanto el titular de Secretaría gubernamental, Rodrigo Reyes, como David Monreal en la titularidad gubernamental, evidencien discursos contradictorios al respecto, mientras que los directamente afectados vean lesionados sus intereses y cierren de manera constante los accesos a Ciudad Administrativa, entre otros con􀃀ictos urbanos.

El legislador morenista señaló que “en Zacatecas no se ha entendido de manera adecuada el proceso de transición de los trabajadores de la Secretaría de Salud al IMSS Bienestar que se dio en medio de acuerdos mutuos entre el estado de Zacatecas y la Federación”.

Añadió que “uno de esos acuerdos fue realizar desde Zacatecas el proceso de profesionalización de enfermeras, toda vez que esas y esos profesionales están titulados y mediante ese logro pueden incrementar sus ingresos y salarios”.

Lamentó que a la autoridad gubernamental no le haya quedado claro ese proceso hasta el momento “ya que debemos entender que una parte importante dentro de los hospitales lo constituye el sector de enfermería y sus trabajadores generales”.

En el pasado reciente y una vez que se hizo la transición, hubo un acuerdo por el cual “gobierno del estado se habría comprometido a apoyar el proceso de profesionalización del personal citado”, insistió.

En ese sentido, subrayó, ya no se trata de un problema federal toda vez que la Federación expresó su interés en colocar su 50 por ciento para la realización de ese trámite pero el problema real es que gobierno de Zacatecas no quiere aportar el otro 50 por ciento.

“Ése, subrayó, es el problema real”.

Indicó que esa premisa “forma parte de una de las directrices esenciales de los planes y programas de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ante los cuales, Zacatecas estaría fallando al pasar del Insabi al IMSS Bienestar OPD que fue acordado en cada estado de la Federación y creo que es obligación de Zacatecas cumplir con esa parte”, concluyó.