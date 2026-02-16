Helikón Inicia Nuevo Ciclo y Reafirma su Vocación Humanista y Cultural

Con Conferencia del Doctor Luciano Ramírez Hurtado

Con la conferencia “Aguascalientes, ciudad musical: un paseo por la historia (1867-1930)”, impartida por el doctor en Historia Luciano Ramírez Hurtado, la Universidad Autónoma de Aguascalientes dio inicio a un nuevo ciclo de Helikón, programa de charlas que promueve la reflexión cultural, el diálogo interdisciplinario y el encuentro entre especialistas y público en general.

Helikón, que a la fecha ha superado las 100 charlas realizadas, se ha consolidado como un proyecto cultural permanente dentro de la institución. Su carácter participativo lo distingue, ya que no se trata de conferencias unidireccionales, sino de espacios abiertos donde las y los asistentes pueden dialogar, compartir puntos de vista y enriquecer la discusión.

Durante la apertura del ciclo, el maestro en Derecho Juan Carlos Arredondo Hernández, rector de la institución, reconoció la visión del doctor Alfonso Pérez Romo, figura fundamental en la historia universitaria y creador del programa. Destacó su profundo sentido humanista de la educación, al considerar que la formación universitaria no debe limitarse al conocimiento técnico o científico, sino que debe comprender una responsabilidad ética y social.

“El doctor Pérez Romo siempre estuvo preocupado porque nuestros estudiantes no únicamente fueran excelentes técnicos o científicos, sino personas conscientes de lo que le deben a la sociedad y de cómo deben vincularse con sus valores fundamentales”, expresó.

Asimismo, recordó que este programa toma su nombre del Monte Helikón, espacio simbólico donde habitaban las musas, pero subrayó que, más que un lugar físico, representa una idea transversal que debe permear en toda la comunidad universitaria: la divulgación del conocimiento y la difusión de la cultura como puentes de vinculación con la sociedad.

En este sentido, el maestro Arredondo afirmó que la universidad continuará siendo un bastión y un espacio de encuentro para el diálogo entre la comunidad universitaria y la sociedad, al tiempo que refrendó el compromiso de su administración para que Helikón permanezca y se fortalezca como programa institucional.

El nuevo ciclo contempla 11 charlas en una primera etapa programada hasta abril, con temas que abarcan la historia de la música en Aguascalientes, la gestión cultural en el estado, el patrimonio bibliográfico de la UAA, creadoras escénicas y literarias locales, así como reflexiones sobre naturaleza y pensamiento estadístico.

Las sesiones se realizan todos los sábados a las 11:00 horas en la Infoteca Universitaria Dr. Alfonso Pérez Romo, en Ciudad Universitaria, espacio abierto a la comunidad universitaria y el público en general. Asimismo, se proyecta llevar Helikón a otros recintos, con el propósito de ampliar su alcance y generar un diálogo más directo entre los temas abordados y los espacios culturales de la ciudad.

Con este nuevo arranque, la UAA reafirma su compromiso con una educación integral que, además de formar profesionistas competentes, impulse ciudadanos críticos, sensibles y comprometidos con su entorno.