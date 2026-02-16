Inviable, Mantener el Precio de la Tortilla: Dávila

Aumentará su Precio si no hay Apoyos o Incentivos, Advierte

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente del Consejo de Administración de la Gran Alianza de Industriales de la Masa y la Tortilla de México, Carlos Dávila Arteaga, advirtió que durante este año podría registrarse un incremento en el precio de la tortilla, debido a diversos factores que afectan tanto la producción de maíz como la estabilidad financiera del sector.

El representante del organismo, el cual según dijo tiene presencia en 28 estados del país, la industria enfrenta problemas estructurales que podrían obligar a ajustes en los costos del producto básico para millones de mexicanos. Entre las principales causas, destacó la disminución en la producción nacional de maíz, al poner como ejemplo el caso de Sinaloa, cuya cosecha pasó de seis millones de toneladas hace cuatro años a apenas 1.2 millones en la actualidad.

A ello se suma la importación de 55 millones de toneladas de maíz amarillo y blanco, situación que, consideró, evidencia la falta de autosuficiencia alimentaria pese a que México cuenta con cerca de 30 millones de hectáreas destinadas a la actividad agrícola. Esta dependencia del exterior, afirmó, impacta directamente en los costos de producción de la tortilla. Dávila Arteaga también criticó que la tortilla tradicional no esté incluida dentro de la canasta básica, pese a ser uno de los alimentos de mayor consumo en el país y contar con alto valor nutricional.

Señaló que el gobierno ha solicitado a los productores mantener o reducir el precio del kilo de tortilla, sin embargo, sostuvo que esta petición resulta inviable mientras el sector no cuente con apoyos o incentivos que permitan equilibrar los costos de producción y operación.

El dirigente expuso que la industria enfrenta además una situación de descapitalización derivada de la carga fiscal, el pago de impuestos que no pueden compensarse y las cuotas del seguro social, que ubican a las tortillerías en un nivel de riesgo laboral elevado.

Asimismo, mencionó la existencia de gastos adicionales que afectan a los negocios del sector y que terminan re􀃀ejándose en el precio final del producto para los consumidores. En materia de propuestas, el representante planteó la creación de una Comisión Reguladora Alimentaria que garantice a los productores agrícolas certeza en el precio de sus cosechas desde el momento de la siembra. También insistió en la necesidad de fortalecer el campo mexicano, al advertir que la falta de liquidez entre campesinos y agricultores pone en riesgo la producción futura de maíz.

Subrayó que, si no se atiende la situación del campo, el país podría enfrentar problemas más graves en materia de seguridad alimentaria. Finalmente, Dávila Arteaga señaló que, de no cumplirse las demandas del sector ni implementarse políticas públicas que fortalezcan la producción nacional, los industriales podrían verse en la necesidad de realizar ajustes individuales en el precio de la tortilla.