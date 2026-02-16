Invitan a Participar en las Consultas del Proyecto Ejes Estratégicos Plan Zacatecas

Organizadas por Alfonso Ramírez Cuéllar y su Equipo

Por Gabriel Rodríguez

En conferencia de prensa, integrantes del equipo estatal de promotores de Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal morenista, llamaron a participar en los diversos grupos de consulta que se realizarán a partir del próximo jueves 19 de febrero a partir de las 11 horas, como parte del proyecto denominado Ejes estratégicos Plan Zacatecas 2027-2033.

Los integrantes del equipo, conformado en Zacatecas por diversos exparticipantes de distintos partidos políticos y a convocatoria de Ramírez Cuéllar, dijeron que esos foros tendrán verificativo entre los días 19 de febrero y hasta el 21 de marzo en la Casa Municipal de Cultura de la capital.

Raymundo Cárdenas, integrante del proyecto, refirió que los foros se desarrollarán en el sentido de convocar a todos los participantes sociales de distintos credos, con el fin de generar conciencia social, “porque muchos no tienen la menor idea de la diferencia entre un partido y otro en términos programáticos”.

Al respecto, dijo que a los debates serán invitados diversos especialistas que han analizado los temas de Zacatecas, incluidos académicos universitarios, además de comerciantes, empresarios y a toda la sociedad para que planteen sus temas y “saquemos un proyecto para Zacatecas”.

Los participantes advirtieron que de esa convención “no habrá de surgir un candidato o candidata a gobernador (a), diputados o alcaldes, porque ese no es el tema, sino la generación del tema Zacatecas”.

“Se trata de que dentro de las próximas cinco semanas debatamos los problemas esenciales del estado”.

Javier Calzada, otro de los participantes en el proyecto, refirió que la discusión se centrará en 10 ejes relacionados con el desarrollo para Zacatecas al sexenio 2027-2033. Asimismo, Arturo Ortiz Méndez dijo que se trata de confeccionar un hecho a partir de la pluralidad y no a partir de una sola línea política o grupo de interés que será aterrizado en una convención nacional el próximo 28 de marzo de 2026, para ser propuesto en los polos de desarrollo de Alfonso Ramírez Cuéllar.

Los temas y las fechas del proyecto son los siguientes: Jueves 19 de febrero-migración; sábado 21 de febrero-campo; jueves 26 de febrero-salud; sábado 28 de febrero-género; jueves 5 de marzo-Medio ambiente; sábado 7 de marzo-educación; jueves 12 de marzo-seguridad; sábado 14 de marzo-Plan México; jueves 19 de marzo-estado de bienestar y, finalmente, el sábado 21 de marzo- movilidad, temas todos los cuales aterrizarían en un evento a realizarse el próximo 28 de marzo, a convocatoria del propio Alfonso Ramírez Cuéllar “para sacar adelante a Zacatecas de la marginación actual”.