Cuidar tu Sonrisa es Posible, Gracias a los Servicios Dentales que Ofrece el Seguro Popular Aguascalientes

Son Gratuitos o a Bajo Costo

Los servicios incluyen limpiezas, aplicación de flúor, resinas, extracciones, radiografías, entre otros.

Las y los interesados pueden comunicarse al 449 910 79 00, extensión 7108, para cualquier duda o aclaración.

Ir al dentista suele ser costoso; por eso, muchas veces se deja para después. En Aguascalientes, eso no tiene por qué ser una preocupación, ya que a través del Seguro Popular Aguascalientes las personas pueden acceder a servicios dentales gratuitos o a bajo costo cerca de su comunidad.

En los Centros de Salud y clínicas del Seguro Popular Aguascalientes, ubicados en distintos municipios del estado, se brinda atención dental preventiva y curativa para cuidar la salud bucal de niñas, niños, jóvenes y adultos, de manera accesible.

Entre los servicios preventivos se incluyen revisiones dentales, limpiezas, aplicación de flúor y barniz, detección de placa bacteriana, enseñar técnicas de cepillado correctas y cómo usar el hilo dental, así como orientación para el cuidado de prótesis. Estas acciones ayudan a prevenir caries, infecciones y otros problemas dentales desde etapas tempranas.

Además, se ofrecen tratamientos como resinas y amalgamas, extracciones, tratamientos de muela, cirugías bucales, estudios radiográficos y atención integral para recuperar y conservar la salud dental.

De manera adicional, el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) lleva estos servicios a escuelas y comunidades, donde se realizan revisiones, aplicación de barniz de flúor y actividades de orientación para fomentar buenos hábitos de higiene bucal.

Durante el 2025, se atendió en promedio a 227 personas al día y se realizaron cerca de 1,474 tratamientos dentales, lo que demuestra que estos servicios están disponibles y funcionando para quienes más lo necesitan.

Actualmente, el Seguro Popular Aguascalientes cuenta con clínicas con servicio dental en Tepezalá, Cosío, San Francisco de los Romo, San José de Gracia, Pabellón de Arteaga, Calvillo, Villa Juárez (Asientos) y en la colonia Palomina Dena (en la ciudad de Aguascalientes).

Las personas afiliadas al Seguro Popular Aguascalientes reciben la atención sin costo, mientras que quienes cuentan con IMSS o ISSSTE pueden acceder mediante una cuota de recuperación.

Para más información, pueden comunicarse al 449 910 79 00, extensión 7108, de lunes a viernes, de 8:30 a 15:30 horas.