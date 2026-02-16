En Aguascalientes se Acercan Oportunidades de Empleo a Todos los Rincones del Estado

En Aguascalientes, la promoción del empleo se mantiene como una prioridad para que cada vez más personas tengan acceso a un trabajo formal que les permita mejorar su calidad de vida y la de su familia.

Gracias a ello, el estado se ubica en primer lugar nacional con más personas que tienen un empleo con salario y prestaciones, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con el propósito de mantener esa dinámica, el Gobierno del Estado, a través del Servicio Estatal y Nacional de Empleo (SNEA), impulsa una serie de acciones para acercar las oportunidades laborales a todos los rincones del estado.

Prueba de ello son los Jueves de Bolsa de Trabajo en Palacio de Gobierno, así como las Ferias y Brigadas de Empleo en colonias y comunidades, a través de las cuales un importante número de personas ha logrado colocarse en un trabajo con todas las prestaciones de ley.

Tan sólo el año pasado se realizaron 182 eventos de vinculación entre las empresas y los buscadores de empleo, gracias los cuales, alrededor de 9 mil personas lograron encontrar un trabajo acorde a sus necesidades; en 2026 se espera superar esas cifras para que más personas cuenten con un ingreso seguro que favorezca su economía familiar.

Cabe señalar que entre dichos eventos, destacan algunas ferias inclusivas destinadas a sectores específicos como jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

Aunado a ello, la intensa política de atracción de inversiones que se impulsa en el estado ha permitido generar más y mejores empleos para las y los habitantes de Aguascalientes.

También destaca el fortalecimiento de los programas de formación dual, que permiten la vinculación directa entre empresas e instituciones de educación superior, lo que facilita la incorporación de estudiantes al sector laboral desde etapas tempranas, hecho que se refleja en mano de obra calificada y una mejor capacitación técnica alineada a la industria.