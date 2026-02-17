Miguel Varela Entrega Rehabilitación en la Escuela Primaria 20 de Noviembre y Refrenda Compromiso con la Educación

El presidente municipal, Miguel Varela, encabezó la entrega de los trabajos de rehabilitación realizados en la Escuela Primaria 20 de Noviembre, donde reafirmó que la coordinación entre sociedad y gobierno permite transformar las necesidades comunitarias en resultados tangibles que benefician directamente a la niñez zacatecana.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que las acciones ejecutadas responden a solicitudes planteadas por la propia comunidad escolar, lo que refleja la importancia de mantener un diálogo permanente con docentes, madres y padres de familia. Señaló que su administración mantiene como prioridad mejorar las condiciones de los planteles educativos, al considerar que invertir en infraestructura escolar es apostar por el desarrollo integral de las niñas y los niños, al brindarles espacios seguros, dignos y adecuados para su aprendizaje.

Los trabajos realizados en el plantel incluyeron la demolición del impermeabilizante deteriorado y la aplicación de un nuevo sistema de termofusión en la techumbre, pintura en muros y plafones del aula de usos múltiples, rehabilitación y pintura de la herrería perimetral, así como la colocación de malla ciclónica en la cancha de básquetbol. Estas acciones permitirán fortalecer la seguridad del alumnado y mejorar las condiciones para la práctica deportiva y las actividades escolares.

El director de la institución, profesor Álvaro Plascencia Soria, agradeció el respaldo del Ayuntamiento y subrayó que las obras representan una mejora significativa para toda la comunidad educativa. En el mismo sentido, integrantes de la Asociación de Padres de Familia reconocieron el cumplimiento de los compromisos asumidos por la autoridad municipal.

En el evento participaron autoridades municipales y educativas, así como representantes de la Guardia Nacional, quienes acompañaron a la comunidad escolar en esta entrega. Asimismo, la alumna Camila Castañón dirigió un mensaje en el que invitó al alcalde a asistir a la ceremonia de graduación que se realizará en el mes de julio.

El alcalde reiteró que continuará impulsando acciones coordinadas con la comunidad educativa para mejorar la infraestructura escolar en colonias y comunidades del municipio, con el objetivo de generar entornos más seguros, funcionales y propicios para el aprendizaje, convencido de que fortalecer la educación pública es una de las vías más efectivas para construir oportunidades para las nuevas generaciones.