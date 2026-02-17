Presidenta Claudia Sheinbaum Presenta Boxeando por la Paz: 5 Mil Boxeadoras y Boxeadores Impartirán Clases de Boxeo a 100 mil Niños y Jóvenes en Todo el País

Cinco mil Boxeadoras y Boxeadores Impartirán Clases de Boxeo a 100 mil Niños y jóvenes en Todo el País

Las y los instructores se integrarán a partir de Jóvenes Construyendo el Futuro; recibirán un salario de 9 mil 582 pesos mensuales y seguridad socia

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de febrero en: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx y las clases iniciarán el próximo 2 de marzo para niñas, niños y jóvenes de los 6 a los 29 años

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el programa Boxeando por la Paz, con el que 5 mil boxeadoras y boxeadores impartirán clases de boxeo, inicialmente a 100 mil niñas, niños y jóvenes de entre 6 y 29 años, aunado a que los pugilistas serán integrados a Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que recibirán un salario de 9 mil 582 pesos mensuales y seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de febrero en: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

“En esencia es a boxeadoras y boxeadores profesionales, darles un apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro y ellos se van a volver maestros y maestras de box para 100 mil jóvenes de todo el país. Es un apoyo a las y los jóvenes, es totalmente gratuito y el objetivo es incorporar a jóvenes a este deporte e involucrarnos en la disciplina de lo que significa Boxeando por la Paz”, explicó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Subrayó que Boxeando por la Paz es un programa bajo el eje de Atención a las Causas, que da acceso al derecho a la educación física a todas y todos los jóvenes para evitar que se acerquen a las drogas o a un grupo de delictivo y al mismo tiempo se apoya a 5 mil boxeadoras y boxeadores, quienes darán clases de una hora.

El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y Coordinador General de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, señaló que hablar de boxeo es hablar de comunidad, prevención y de construcción de paz desde abajo.

Detalló que, con Boxeando por la Paz, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) acerca a boxeadores y gimnasios comunitarios al programa para impartir clases gratuitas de una hora a niñas, niños y adolescentes, de lunes a viernes. La meta es reunir a 5 mil boxeadoras y boxeadores para llegar a 100 mil alumnos de todo el país, iniciando clases el 2 de marzo.

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán Saldívar, resaltó que Boxeando por la Paz es un programa sin precedentes en el mundo, ya que beneficiará a 5 mil boxeadoras y boxeadores, al mismo tiempo que permitirá que las niñas, los niños y los jóvenes entrenen con sus ídolos, se activen físicamente y cambien su vida por siempre. “El boxeo une familias, el boxeo es el que busca siempre la paz”, comentó.

La boxeadora Marilyn Badillo destacó que a través de este programa se mostrará que el boxeo salva vidas y suma a la construcción de un mejor país. Asimismo, el púgil profesional, David Picasso Romero, agradeció la oportunidad de ser parte del futuro de miles de niñas, niños y jóvenes al acercarles el deporte y la educación. En este sentido, la boxeadora profesional, Jacqueline Nava Mouett, puntualizó que este día es un momento histórico, ya que permite a los jóvenes boxeadores aportar sus conocimientos para alejar a la niñez de las calles y la violencia. El campeón mexicano Isaac “El Pitbull” Cruz, resaltó que es momento de que todas y todos los jóvenes se “pongan los guantes por México”.

En la conferencia matutina, estuvieron presentes las boxeadoras Mariana “La Barbie” Juárez y Lulú Juárez, así como los púgiles Alejandro “El Konejo” González y Juan Pérez “El Güerito de Tepito”. Mientras que Isaac “El Pitbull” Cruz y Cristian Mijares, quienes le colocaron a la Jefa del Ejecutivo Federal los guantes conmemorativos de Boxeando por la Paz.