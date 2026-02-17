Reflexionarán Sobre las Violencias que Afectan a Jóvenes en América Latina

Analizarán Entornos y Contextos Sociales, Económicos y Políticos

Los entornos y contextos sociales, económicos y políticos que propician desigualdades y violencias entre las juventudes serán puestos bajo la lupa en el diálogo “Juvenicidio: vidas precarias y resistencias socioculturales en América Latina”, que organiza el Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS).

Del 17 al 20 de febrero, este encuentro colocará al centro de la discusión el concepto de “juvenicidio” como la eliminación permanente y sistemática de jóvenes, así como todas las formas de precarización de sus existencias y la forma en la que se pueden proponer lineamientos en políticas públicas que erradiquen estas violencias.

“Nos interesa interpretar cuáles son las condiciones que están posibilitando que se asesine a los jóvenes, porque esa es nuestra responsabilidad, no somos ‘cuentamuertos’, nos importa transformar las condiciones sociales para evitar que se asesine a las personas”, declaró el doctor José Manuel Valenzuela Arce, investigador de El Colegio de la Frontera Norte y miembro del comité organizador.

El encuentro se llevará a cabo en el auditorio Rosario Castellanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), e incluirá cuatro charlas magistrales –una cada día–, paneles y conversatorios.

Esta serie de diálogos iniciarán el día 17 de febrero, a las 10:00 horas, con la charla magistral “Juvenicidio: neoimperialismo, crímenes atroces y quebrantos juveniles en América Latina”, a cargo del doctor Valenzuela Arce, quien también es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

A lo largo de los cuatro días también se abordarán temáticas como Aproximaciones al “juvenicidio” y sucidio; Juventudes, desapariciones e instituciones; Estrategias de la bio-necropolítica carcelaria; Violencias, desplazamientos y desapariciones forzadas; Necropolíticas: genocidio y juvencidio; e Identidades y perspectivas sobre la derechización juvenil, entre otras más.

El doctor Alfredo Nateras Domínguez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, agregó que esta plataforma de diálogo está abierta a estudiantes, activistas, investigadores y todo público en aras de reflexionar sobre las realidades que afectan a las y los jóvenes.

Detalló que en los conversatorios se discutirá sobre problemáticas de América Latina que afectan a las juventudes, bajo los ejes de migración, la situación de las cárceles en Centroamérica, la violencia en las favelas brasileñas, el genocidio palestino o la derechización de las juventudes en Argentina.

Estos espacios de reflexión también sirven como un recordatorio de las crisis que atraviesan a América Latina. Desde instituciones como el CALAS se plantea el debate para contribuir en la búsqueda de horizontes alternativos a estas realidades violentas, planteó la Secretaria Académica del CALAS, maestra Olivia Maisterra Sierra.

“Hablar de juvenicidios no es únicamente describir el presente devastador, es preguntarnos qué tipo de futuros estamos construyendo cuando las juventudes, que encarnan las posibilidades mismas de los futuros y el porvenir, son precarizadas, criminalizadas o eliminadas”, indicó.

El Director del CALAS, doctor Jaime Antonio Preciado Coronado, reiteró que este encuentro se enmarca en los objetivos del instituto de investigación, los cuales se centran no sólo en la generación del conocimiento, sino que también plantean posibilidades a los conflictos sociales de América Latina.

“CALAS propone trabajar en esta creación de horizontes en el sentido de un estrecho intercambio entre el mundo académico y los actores no académicos”, refirió.

Recordó que el programa completo de esta plataforma de diálogo se podrá consultar en las redes sociales del CALAS y en el sitio web calas.lat/es.