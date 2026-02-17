Superan Expectativas Matrimonios Colectivos 2026 en la Capital Zacatecana

El Ayuntamiento de Zacatecas celebró con éxito la edición 2026 de los matrimonios colectivos, un evento que tuvo como escenario principal la Casa Municipal de Cultura. En este recinto, 52 parejas formalizaron su unión en una ceremonia cargada de emotividad y significado, superando las expectativas del año pasado, cuando se registraron 48 enlaces.

Bajo la visión del alcalde Miguel Varela, esta iniciativa buscó brindar certeza jurídica a las familias zacatecanas, destacando la importancia de consolidar los lazos civiles en un ambiente de respeto y alegría compartida por todos los asistentes.

Durante su mensaje, Miguel Varela expresó a los recién casados sus mejores deseos en esta nueva etapa que inician de manera formal ante la ley, “en esta ceremonia solemne plasmaron el compromiso que se tienen al brindar certeza jurídica a su situación civil, mis mejores deseos para que este comienzo en unión formal lo vivan con respeto, responsabilidad y mucho amor”.

La organización de este evento también reflejó el trabajo coordinado y la visión de la presidenta honorífica del DIF Municipal, Karla Estrada, en una experiencia memorable para los contrayentes.

Gracias a esta acciones, las parejas disfrutaron de una convivencia armónica que resaltó los valores fundamentales de la sociedad, logrando que el trámite administrativo se percibiera como una verdadera fiesta comunitaria en beneficio de la ciudadanía.

Al finalizar el acto protocolario en la Casa Municipal de Cultura, la celebración se extendió hacia el corazón de la capital. Los recién casados, acompañados por autoridades y familiares, protagonizaron una vibrante callejoneada que recorrió las principales calles del centro histórico de Zacatecas.

Al ritmo del tamborazo y entre los callejones de cantera, la ciudad fue testigo de un cierre festivo que integró la felicidad de las parejas con la riqueza cultural y turística que caracteriza a nuestro municipio.