Mejores Espacios Para Aprender: Tere Jiménez Entrega Obras en Primaria Independencia

En el Fraccionamiento Circunvalación Poniente

Entregó obras con una inversión estatal cercana a los siete millones de pesos.

Invertir en educación no es solo construir espacios; es abrir puertas, sembrar oportunidades y acompañar los sueños de los estudiantes: Tere Jiménez.

Convencida de que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y abrir oportunidades, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó nueva infraestructura educativa en la Escuela Primaria Independencia, ubicada en el fraccionamiento Circunvalación Poniente.

“Esta escuela tiene una gran historia de 65 años y por eso el día de hoy venimos a entregar esta infraestructura para que ustedes puedan estudiar y hacer deporte. Cada año hacemos más de 100 acciones de infraestructura educativa, porque invertir en educación no es solo construir espacios; es abrir puertas, sembrar oportunidades y acompañar los sueños de los estudiantes. Seguiremos trabajando para que cada niña y cada niño tenga el lugar que merece para estudiar, descubrir su talento y construir un mejor mañana; sepan que continuaré haciendo nuevas escuelas y rehabilitando donde se necesite, porque es algo que los estudiantes deben tener: espacios escolares más dignos, modernos y cómodos para aprender”, les dijo la gobernadora.

Al hacer uso de la voz, J. Jesús Lara Ramírez, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, informó que las obras entregadas representaron una inversión estatal cercana a los siete millones de pesos.

Entre las principales acciones destacan la construcción de una estructura metálica con cubierta para la plaza cívica, rehabilitación de andadores, impermeabilización de edificios, pintura en aulas, sustitución de luminarias, instalación de equipo hidroneumático, mejora de plafones y colocación de malla ciclónica, entre otras intervenciones para prolongar la vida útil del plantel y elevar la calidad de los espacios educativos.

Chrisbell Montserrat Valdez Palos, directora del plantel, dio a conocer que la escuela tiene 65 años donde se han formado generaciones que hoy son motor de Aguascalientes.

“Gobernadora, le agradecemos porque esto no son sólo obras de concreto y pintura, son el cimiento de la dignidad educativa que nuestros niños merecen. No permitiremos que la escuela decaiga, al contrario, con estos nuevos espacios y nuestro equipo docente estamos listos para demostrar que aquí se ofrece educación de calidad, humana y cercana. Aguascalientes es un estado que progresa gracias a la educación”, destacó.

Braulio Tristán González, habló en representación de las y los estudiantes:

“Dicen que las escuelas son nuestro segundo hogar y hoy sentimos que nuestro hogar ha sido transformado, verla así de bonita nos recuerda que nuestro esfuerzo diario vale la pena. Gobernadora, le prometemos que cuidaremos cada espacio de nuestra escuela. Estas obras nos impulsan a seguir soñando en grande, gracias por regalarnos una escuela tan bonita para seguir aprendiendo”, mencionó el alumno.

En el marco de la entrega, se realizaron Honores a la Bandera y la entrega de reconocimientos a alumnas y alumnos destacados.

El evento contó con la presencia del presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro; Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, diputado local; el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso; el titular de Guardianes del Agua, Vicente Pérez Almanza; Valeria Tenorio, capitana del equipo de voleibol Gigantes de Aguascalientes; Raymundo Marín Romo, titular de la SISAAE Zona Centro; y la presidenta del Consejo de Participación Social, Alondra Mayorga González.