Tere Jiménez Inaugura Nueva Agencia del Ministerio Público en la Colonia Insurgentes, con Atención 24/7

“Aquí Nadie Está Solo, Somos Gente de Bien, Somos Gente de paz”

Además entregó uniformes, equipamiento y nuevos vehículos a policías de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.

Adelantó que en breve se abrirán dos Agencias del Ministerio Público más, que se suman a la que ya funciona en VNSA y a la que hoy se inauguró.

La nueva agencia dará atención a más de 120 mil personas que habitan en alrededor de 15 colonias del sur-poniente de la capital.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró la Agencia Metropolitana del Ministerio Público Insurgentes y encabezó la entrega de uniformes, equipamiento y nuevos vehículos a policías de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que permitirá fortalecer las labores de investigación y procuración de justicia en la entidad.

“En Aguascalientes, la ley está de parte de la gente de bien, y aquí el que la hace, la paga; la Fiscalía General y el Gobierno del Estado hacemos equipo para que los servicios del Ministerio Público sean un modelo eficiente y con mayor proximidad. Con capacidad, coordinación y estrategia, cerramos espacios a la impunidad y respaldamos a quienes nos necesitan”, subrayó la gobernadora.

Tere Jiménez adelantó que se abrirán dos Agencias del Ministerio Público más, que se sumarán a la que hoy se inauguró y a la que ya opera en Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

“Con estas agencias se garantiza la integridad de las personas, su acceso efectivo a la justicia y la respuesta oportuna. En Aguascalientes, quien lastima a las familias, enfrenta las consecuencias; y quien busca ayuda encuentra soluciones. Aquí nadie está solo, somos gente de bien, somos gente de paz y hacemos que esos valores prevalezcan con la fuerza de las instituciones”, destacó la gobernadora.

El fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, dijo que esta nueva Agencia del Ministerio Público permitirá acercar los servicios de la FGE a más de 120 mil ciudadanas y ciudadanos que habitan en alrededor de 15 colonias del sur-poniente de la capital, como Insurgentes, José López Portillo, Pilar Blanco, Vicente Guerrero, España, Martínez Domínguez, Versalles y Potreros del Oeste, entre otras.

“Hoy aquí en la Insurgentes la justicia deja de ser un trámite lejano y se convierte en algo concreto: un lugar donde te reciben, te escuchan, te orientan y te atienden; un espacio donde una denuncia no es una carga más para quien ya viene lastimado, sino el primer paso para recuperar la calma; un sitio donde la atención las 24 horas significa que nadie tiene que ‘aguantarse hasta mañana’; que nadie tiene que postergar su derecho; que ninguna víctima se quede esperando a que el reloj le dé permiso”, precisó.

Durante el evento que se realizó en las nuevas instalaciones que se ubican en el cruce de las calles Martín Espinoza y Luis Caballero en la colonia Insurgentes, se entregaron vehículos, 300 uniformes, armas y equipo táctico, todo con una inversión superior a los 23 millones de pesos.

Asimismo se otorgaron reconocimientos a las y los agentes de investigación que destacaron por su desempeño.

Jessica Paulina Castillo Cárdenas, integrante de la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo de la FGE, agradeció el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez a la labor que realizan.

“Agradezco profundamente que nuestro esfuerzo sea valorado. Nos recuerda que nuestro trabajo importa, que deja huella y que contribuye a construir una sociedad más segura y más justa. Reafirmo hoy, con firmeza y con el corazón, mi lealtad a esta institución y a nuestra gente. Seguiremos trabajando con honestidad, valentía y entrega, porque creemos en lo que hacemos y en el impacto que tiene en la vida de los demás. Gracias por este honor, gracias por confiar en nosotros y gracias por permitirnos servir con dignidad y pasión”, sostuvo.

En el evento también estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; Isaac Aarón Jesús García, coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso del Estado; Mirna Medina Ruvalcaba y Roy Cervantes, diputados locales; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; y Karla Martorell Moya, coordinadora de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia.