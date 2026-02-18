Auditoría a Fondo del Acopio de Frijol en Zacatecas, Exige el FPLZ

Sólo Beneficiaron a Intermediarios y Grandes Acopiadores, Denuncian

Por Nallely de León Montellano

Integrantes del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) ofrecieron este martes una rueda de prensa para dar a conocer los resultados de la reunión sostenida en la Ciudad de México con autoridades federales, en torno al programa de Precios de Garantía para el frijol. El balance, dijeron, no es alentador y la situación en el campo zacatecano se mantiene crítica.

En la conferencia participaron, entre otros, Jaime Ramos, Rodolfo –dirigente del Frente– y otros representantes de productores, quienes coincidieron en que el programa federal, diseñado para beneficiar a pequeños campesinos, terminó favoreciendo a intermediarios y grandes acopiadores.

Señalaron que, aunque el esquema establece reglas claras para garantizar un precio base al productor, en los centros de acopio del estado se habrían cometido múltiples anomalías. Según denunciaron, se elaboraron listados desde los propios centros para definir quién podía ingresar su grano, lo que dejó fuera a numerosos pequeños productores. Afirmaron que en municipios como Pinos se detectaron irregularidades e incluso situaciones de intimidación hacia quienes pretendían denunciar prácticas indebidas.

De acuerdo con su versión, algunos intermediarios adquirieron folios de productores para ingresar volúmenes mayores de frijol, desplazando así a quienes realmente cultivan a pequeña escala. Los dirigentes también acusaron que el programa prácticamente se encuentra cerrado, pese a que todavía habría capacidad para acopiar más volumen.

Indicaron que en Zacatecas se contemplaban alrededor de 80 mil toneladas dentro del esquema, mientras que la producción estatal ronda entre 400 mil y 450 mil toneladas, lo que ha dejado a miles de campesinos sin posibilidad de vender bajo el precio de garantía.

Otra de las preocupaciones expuestas fue el retraso en pagos a productores que ya entregaron su cosecha hace semanas, así como la falta de personal suficiente en los centros de acopio para agilizar el proceso. Además, señalaron que el estado no cuenta con infraestructura suficiente para almacenar más de 100 mil toneladas acumuladas entre el ciclo actual y remanentes del año pasado. En ese contexto, el Frente Popular anunció una serie de planteamientos.

El primero es exigir una auditoría integral al programa en Zacatecas, que incluya desde responsables de bodegas y analistas hasta el titular estatal del esquema, con el fin de esclarecer criterios de recepción y posibles actos de corrupción.

Asimismo, solicitarán formalmente una ampliación de al menos 20 mil toneladas adicionales para el estado, pero bajo un mecanismo distinto que garantice que el beneficio llegue directamente al pequeño productor. También demandaron que el gobierno estatal destine recursos propios para fortalecer el programa, como lo han hecho otras entidades productoras.

Advirtieron que, de no obtener respuestas, se preparan movilizaciones en distintos puntos del estado, incluyendo bloqueos carreteros y una posible marcha a la Ciudad de México para presionar por una ampliación real y transparente del acopio.

Los dirigentes hicieron un llamado a la presidenta de la República para que intervenga directamente y revise el funcionamiento del programa en Zacatecas. Aseguraron que el descontento en el campo es creciente y que muchos productores ya se vieron obligados a vender su frijol a precios inferiores al de garantía, ante la falta de acceso al esquema federal.

“El campo no aguanta más”, resumieron, al insistir en que el programa debe corregirse para cumplir su objetivo original: proteger a los pequeños productores y no concentrar el beneficio en unos cuantos.