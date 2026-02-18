David Monreal Debe Denunciar a Exgobernadores que Acusa: Olvera

“Que no se Queda en el Tono Declarativo”

Por Gabriel Rodríguez

José Olvera, delegado del comité directivo nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Zacatecas, sugirió al gobernador David Monreal, demandar a los dos exgobernadores de la entidad, quienes, en su momento, lo habrían “vinculado a la criminalidad organizada”.

Durante la conferencia de los martes, Olvera Acevedo refirió lo anterior, luego de que una jornada previa, Monreal Ávila indicara que en su momento “habría sido objeto de una campaña terrible de vínculo con criminales y narcotráfico, obsesiva y abusiva”.

De ello, Monreal Ávila acusó de manera directa a dos exgobernadores del estado, Amalia García Medina (2004-2010) y a Miguel Alonso (2010-2016) de quienes el actual gobernador dijo que “habrían desarrollado esas campañas sólo por intereses políticos”.

Al respecto, Olvera Acevedo le propone presentar sendas demandas legales en contra de ambos extitulares del gobierno estatal “por lo que lo invitamos a que, respecto de sus recientes declaraciones públicas, presente sus denuncias ante la autoridad correspondiente”.

Le solicita lo haga de ese modo, porque “está acusando a dos exgobernadores de que ambos, en un momento determinado lo quisieran involucrar con el crimen organizado y él tiene todo el derecho de defenderse por la vía legal”.

Asimismo, deprecó la “ligereza” de las aseveraciones del mandatario, pero “nos resulta lamentable que, mediante un acto de ligereza realizara ese tipo de declaraciones” pero, insistió en que si “éstas le afectan, lo correcto desde el punto de vista legal es que las desahogue ante las instancias legales correspondientes y que sus afirmaciones no se queden únicamente en tono declarativo”.

De la misma manera y, en otro tema, el delegado del CEN priísta afirmó que la irregularidad con la que el partido Morena ha tratado el problema de salud en el país, llevara al resurgimiento en los casos de sarampión a nivel nacional. Refirió que todo ello forma parte del desastre que ese instituto político mantiene en la nación entera, en un momento de profunda carencia de medicamentos y servicios médicos del cual “nunca nos dimos cuenta que ya habíamos dejado pasar la oportunidad de ser como los daneses”.

Para concluir, lamentó que sea la propia presidenta Claudia Sheinbaum quien hace poco propusiera recortar las asignaturas en los estudios de los sistemas nacionales de bachillerato.

“Es muy lamentable que la propia titular del Poder Ejecutivo nacional sugiriera ese tipo de eventos, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), evidenció hace un par de años que los niños de 12 a 15 años en México no saben sumar, restar, multiplicar y dividir y, encima, no saben leer o si leen lo hacen en calidad de analfabetas funcionales, medidos contra alrededor de 46 países en todo el mundo”.