Inaugura Miguel Varela Obras de Rehabilitación DIF Capital

El Presidente Municipal de Zacatecas, Miguel Varela, inauguró la rehabilitación de distintas áreas de DIF capital, con la finalidad de dignificar sus instalaciones, brindar mejores condiciones a los colaboradores y mejorar la atención a los usuarios.

Con una inversión de casi un millón 400 mil pesos se llevó a cabo la impermeabilización y rehabilitación en áreas de baños y consultorios, pintura, colocación de vitropiso, azulejo, espejo y muebles de baño, además de puertas, domo, luminarias y persianas, entre otros.

Al realizar estos trabajos para el mejoramiento de las instalaciones que por muchos años no se les había brindado algún mantenimiento, y que sin duda beneficia tanto a los usuarios de los servicios municipales, como al personal de esta institución, el alcalde Miguel Varela y su esposa, la Presidenta Honorífica de DIF capital, Karla Estrada, refrendan el compromiso por dignificar las condiciones de trabajo en la actual administración.

Miguel Varela destacó que “es importante tener un lugar de trabajo digno, porque aquí pasamos muchas horas del día laborando, y esto además nos permite ofrecer una mejor calidad en el servicio a la ciudadanía”.

Por su parte, la Presidenta Honorífica, Karla Estrada, expresó que la inversión en cada una de las áreas se refleja en cada rincón de estas instalaciones para asegurar que el personal y los ciudadanos cuenten con espacios más seguros y profesionales.

“Con esta obra hemos alcanzado metas importantes, como la impermeabilización de 309 metros cuadrados en áreas críticas de baños y consultorios, utilizando tecnología de acritón y un entortado especializado para evitar filtraciones.

Se renovó también la imagen y funcionalidad con casi 2 mil metros cuadrados de pintura vinílica y la instalación de 11 coladeras de hierro en azotea, garantizando que la estructura se mantenga en óptimas condiciones por mucho tiempo para el servicio de todos”.

Cabe destacar que la rehabilitación del área de consultorios ha sido una prioridad para ofrecer privacidad y comodidad; asimismo se instalaron muros de placa de yeso con aislante térmico y puertas de madera de pino de alta calidad, acompañadas de una renovación total del sistema eléctrico y luminarias.

Karla Estrada, agradeció al alcalde por confiar en este proyecto que busca ofrecer mejor calidad de servicios a las familias zacatecanas, “mi esposo ha sido un aliado incansable en la misión de rescatar los espacios que pertenecen a las familias de nuestra capital.

Hoy no solo inauguramos infraestructura; hoy estamos abriendo las puertas a una atención más humana y eficiente para mil 500 beneficiarios que confían en nosotros para mejorar su calidad de vida”, concluyó.

Por su parte, la directora de DIF capital, Mitiza Peláez reconoció el trabajo del equipo de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, a cargo del Ingeniero Luis Fernando Maldonado Moreno, quienes fueron los encargados de llevar a cabo estos trabajos de rehabilitación; de igual forma pidió a los usuarios y trabajadores ayudar a cuidar este espacio “que es en beneficios de todos”.