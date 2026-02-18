Pese a Discursos Oficiales, 300 Empresas Cerraron en Zacatecas en 2025: Coparmex

Capital Migra a Regiones con Mejores Incentivos, Reconoce

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Zacatecas, Alejandro Romero Ávila, advirtió sobre el cierre de alrededor de 300 empresas durante el año pasado, lo que refleja una situación preocupante para la economía estatal. Señaló que estos datos evidencian una falta de recuperación económica real en la entidad, más allá de los discursos oficiales sobre desarrollo y crecimiento.

Romero Ávila sostuvo que la disminución del empleo no es una percepción sino una realidad sustentada en cifras oficiales, particularmente en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que documentan las altas y bajas laborales en el país.

Explicó que, aunque desde hace años se anuncian nuevos proyectos e inversiones, estos no se han traducido en un aumento tangible en las fuentes de trabajo, lo que se re􀃀eja en el cierre de negocios y en la pérdida de plazas laborales en el estado. Entre las principales causas del cierre de empresas, el presidente de Coparmex señaló que las condiciones económicas en la entidad no favorecen el crecimiento empresarial.

Destacó que Zacatecas se encuentra entre los tres estados con el impuesto sobre nómina más alto del país, con una tasa del 3.5 por ciento, lo que representa una desventaja competitiva frente a otras entidades como Aguascalientes, donde la carga fiscal es menor y el desarrollo económico ha mostrado mejores resultados, situación que ha provocado la migración de empresarios hacia regiones con mejores incentivos.

Asimismo, indicó que, aunque se han registrado mejoras graduales en materia de seguridad, los avances aún son insu- ficientes para generar confianza entre los inversionistas. Señaló que los empresarios no sólo evalúan indicadores como la disminución de homicidios, sino también otros factores relacionados con la incidencia delictiva.

En este sentido, mencionó que, de acuerdo con la encuesta Data Coparmex, uno de cada dos empresarios en México ha sido víctima de algún delito, lo que incide directamente en las decisiones de inversión y permanencia de las empresas.

Respecto a la estrategia gubernamental de impulsar el empleo mediante obra pública y la consolidación del sector minero, el dirigente reconoció que la minería ha sido un pilar económico para el estado; sin embargo, advirtió que el 70 por ciento de los empleos son generados por las micro, pequeñas y medianas empresas.

En este sentido, consideró indispensable fortalecer a los proveedores locales y diversi ficar la economía con otras industrias, así como impulsar la capacitación.

Finalmente, Romero Ávila subrayó que para atraer inversión extranjera y generar crecimiento sostenido es necesario garantizar condiciones básicas como disponibilidad de energías limpias, certeza jurídica y seguridad pública. Señaló que el reto para Zacatecas es construir un modelo económico autosustentable que no dependa exclusivamente de actividades extractivas y que permita generar condiciones favorables para el emprendimiento, el fortalecimiento de las mipymes y la creación de empleo formal en el largo plazo.