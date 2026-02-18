La Secretaría de Salud Intensifica Revisiones en Venta de Pescados y Mariscos Ante la Llegada de la Cuaresma

La Secretaría de Salud reforzó los operativos de vigilancia sanitaria en mercados, centros de distribución y puestos fijos y semifijos del estado, de cara al inicio de la temporada de cuaresma.

A través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, se realizan inspecciones constantes para revisar que los productos del mar se conserven en buen estado. Se verifica que cuenten con la higiene y la refrigeración adecuada, que se utilice agua potable y hielo limpio, además de mantener buenas prácticas de almacenamiento y conservación.

Se invita a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo tomando precauciones al momento de comprar y preparar pescados y mariscos. Es importante adquirirlos en establecimientos autorizados, revisar que tengan buen olor, apariencia fresca y que estén bien refrigerados. En casa se recomienda lavar bien las manos, desinfectar los ingredientes y usar utensilios distintos para alimentos crudos y cocidos, evitando así la contaminación cruzada.

Si detectas alguna irregularidad o malas condiciones de higiene en la venta de alimentos, puedes reportarlo de manera confidencial a los teléfonos 449 688 4162 y 449 392 4441.