Solidaridad que Salva Vidas: Aguascalientes, Primer Lugar Nacional en Donación de Órganos y Tejidos

Aguascalientes se consolida como referente nacional en solidaridad al obtener el primer lugar en donación de órganos y tejidos por millón de habitantes al cierre de 2025, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).

Durante ese año se registraron 109 donaciones, lo que representa una tasa de 70.8 por millón de habitantes, la más alta del país y un reflejo de la creciente cultura de donación en la entidad.

En materia de trasplantes, se realizaron 131 procedimientos que significan nuevas oportunidades de vida: 90 trasplantes de riñón y 41 de córnea. Estas cifras evidencian la capacidad médica y la coordinación institucional que permiten transformar historias y devolver esperanza a decenas de familias. En trasplante de órgano sólido, el estado alcanzó una tasa de 58.4 por millón de habitantes, ubicándose entre los de mejor desempeño a nivel nacional.

Actualmente, 123 personas permanecen en lista de espera,115 en necesidad de riñón y 8 de córneas, lo que subraya la importancia de continuar promoviendo la cultura de la donación y el diálogo informado en los hogares.

Aguascalientes demuestra que la solidaridad salva vidas. Informarse, hablarlo en familia y decidir ser donador es un acto de generosidad que trasciende y se convierte en esperanza para quienes más lo necesitan.