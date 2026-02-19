Avanza Miguel Varela en Acuerdos por el Desarrollo Económico y Turístico de la Capital

En una muestra de apertura y diálogo constante, el Ayuntamiento de Zacatecas celebró una mesa de trabajo estratégica con los principales organismos que impulsan la economía local. El encuentro, realizado en la histórica sala de Cabildo del Ayuntamiento capitalino, sirvió para escuchar de primera mano a los representantes del comercio, los servicios, la gastronomía y el turismo, con el fin de fortalecer una ruta de trabajo conjunta.

Durante la reunión, se destacó que una ciudad que crece se construye mediante acuerdos y una visión inclusiva, impulsando la economía y generando condiciones dignas para quienes generan empleos en la capital día con día.

La agenda de trabajo se centró en temas prioritarios como la eficiencia de los servicios públicos y la regulación del comercio en sus modalidades establecida y semifija.

Asimismo, se alcanzaron acuerdos significativos para el mejoramiento de la imagen urbana y la proyección de Zacatecas como un destino turístico cultural de primer nivel. Este ejercicio reafirma el compromiso de la administración actual a partir de una política de puertas abiertas con los diferentes grupos de la sociedad civil, reconociendo en los empresarios zacatecanos a los aliados fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad.

En esta sesión participaron figuras clave del sector productivo, destacando la presencia de Nide García Samán y Gerardo López por parte de CANIRAC; Raúl Muñoz y Gaby Villalpando de la Asociación de Hoteles y Moteles; Liliana Mora Gándara, presidenta de AMAV; y una robusta delegación de CANACO ServyTur encabezada por su presidente Jesús G. López del Bosque, junto a los vicepresidentes Moner Valdez, Erika Borda, Gloria Hernández, Eva Téllez, Humberto Casale y Fernando López.