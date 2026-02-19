Miguel Varela Concreta Inversión Histórica en Vivienda Social para Zacatecas

Gracias a la gestión directa del alcalde Miguel Varela ante la Presidencia de la República, y tras la reunión sostenida en Aguascalientes con la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno Municipal de Zacatecas concretó un acuerdo de colaboración con autoridades federales para la construcción de mil viviendas sociales en la capital del estado.

Este convenio permitirá destinar alrededor de 600 millones de pesos a un proyecto habitacional orientado a ampliar el acceso a vivienda digna para sectores que actualmente no cuentan con opciones de financiamiento institucional.

El director general de Infraestructura y Obra Pública, Luis Fernando Maldonado Moreno, informó que el municipio formalizó el acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión Nacional de Vivienda, mediante el cual el Ayuntamiento aportará entre 10 y 12 hectáreas de predios municipales para el desarrollo del complejo habitacional.

Las viviendas estarán dirigidas principalmente a trabajadores, comerciantes, jóvenes y estudiantes que no tienen acceso a créditos de vivienda tradicionales. Del total proyectado, aproximadamente el 20 por ciento se destinará a población estudiantil.

Cada casa tendrá un costo estimado de 600 mil pesos, contará con una superficie aproximada de 60 metros cuadrados y un diseño especializado encargado por la propia Conavi. Las construcciones cumplirán con los estándares establecidos en la Ley de Obra Pública, incluyendo criterios estructurales de seguridad y calidad, así como sistemas antisísmicos.

El inicio de la construcción podría darse entre finales de marzo y principios de abril, conforme a los tiempos previstos por la autoridad federal, con la meta de concluir el proyecto y entregar las mil viviendas antes de finalizar 2026, beneficiando directamente a cerca de mil familias zacatecanas.

Asimismo, el municipio garantizará que los terrenos cuenten con servicios básicos a pie de lote, como agua potable, drenaje y vialidades de acceso, condiciones que permitirán cumplir en tiempo con los requisitos técnicos establecidos.

Con esta acción, el alcalde Miguel Varela refrenda su compromiso de fortalecer la política social de vivienda y generar oportunidades reales para que más familias accedan a un patrimonio propio.