Niega Fiscal que se Apoyara con Helicópteros Oficiales a Christian Nodal y Ángela Aguilar

Tampoco se les Asigna Protección Especial, Asegura

Por Miguel Alvarado Valle

El fiscal general de justicia del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó que los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar se encontraban en las inmediaciones donde ocurrió una agresión armada contra elementos de seguridad, hecho registrado el pasado jueves sobre la carretera federal 54. De acuerdo con el fiscal, ambos artistas presenciaron el enfrentamiento de manera circunstancial al salir de un rancho de la familia Aguilar, sin que resultaran lesionados ni fueran blanco directo del ataque.

El fiscal detalló que el operativo derivó de la detención de cuatro personas, entre ellas Flavio Alberto “N”, alias “El Braca”, identificado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación. La captura de dicha persona, provocó la reacción del grupo criminal en contra las autoridades estatales, lo que generó un enfrentamiento en la zona cercana a propiedades vinculadas con la familia de los artistas.

Según la información oficial, el incidente ocurrió pasando las 17:00 horas, cuando Nodal y Ángela salían del rancho familiar y se encontraron con el despliegue de fuerzas de seguridad y la agresión armada en proceso. Ante la situación, su equipo de seguridad decidió retornar de inmediato y resguardarlos en la residencia principal del cantante Pepe Aguilar, mientras las corporaciones controlaban la situación.

Camacho Osnaya indicó que, tras estabilizar el área, autoridades estatales brindaron apoyo a los artistas para su evacuación al aeropuerto, debido al fuerte operativo desplegado en la región. Explicó que el traslado se realizó por vía terrestre y en los propios vehículos de los artistas, con acompañamiento de seguridad únicamente en ciertos tramos para facilitar su salida de la zona.

Asimismo, descartó versiones sobre el uso de helicópteros oficiales y aclaró que los cantantes cuentan con seguridad privada contratada de manera particular, sin asignación directa por parte del gobierno estatal. El fiscal reiteró que la presencia de los artistas fue fortuita y derivada de su cercanía con el lugar de los hechos. Por último, señaló que continúan las investigaciones relacionadas con el ataque y las detenciones realizadas.