Zacatecas Capital Impulsa la Innovación y Transparencia Archivística

Bajo la visión del alcalde Miguel Varela, el Ayuntamiento de Zacatecas dio inicio a las Jornadas de Fortalecimiento del Sistema Institucional de Archivos en las instalaciones de la Presidencia Municipal. Este programa de capacitación está diseñado para que las y los funcionarios municipales dominen las leyes normativas, procedimientos de prevención y gestión documental de vanguardia.

Cabe destacar que estas importantes acciones de profesionalización realizadas en las instalaciones de la presidencia municipal se dan reafirmando el compromiso de la administración con la formación continua de su personal.

El área coordinadora de archivos, encabezada por Manuel Sánchez, trabaja de la mano con todas las secretarías y direcciones para implementar un sistema de organización que garantice el orden y la rendición de cuentas.

El enfoque principal de estas jornadas es la innovación del Archivo Histórico, utilizando la tecnología para facilitar el acceso a la información y brindar servicios más ágiles a la población.

Con estas acciones, Zacatecas se consolida como un municipio transparente que protege su memoria institucional y optimiza la administración pública en beneficio de todas y todos.