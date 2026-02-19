Aguascalientes Celebrará el Día de la Familia con más de 150 Actividades Gratuitas, Conciertos y Muchas Sorpresas más

El Domingo 1º de Marzo en el Parque Rodolfo Landeros

Se tendrá la presentación estelar de La Adictiva.

El evento se desarrollará de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Se rifarán 2 automóviles, 3 motocicletas, 5 viajes a la playa y diversos electrodomésticos.

Aguascalientes se prepara para vivir una auténtica fiesta. La gobernadora Tere Jiménez anunció un gran festejo por el Día de la Familia el domingo 1º de marzo en el Parque Rodolfo Landeros Gallegos, una celebración pensada para reunir a miles de hogares en un mismo espacio de alegría y convivencia sana, donde cada momento promete convertirse en un recuerdo inolvidable.

“Aguascalientes es una tierra que reconoce, protege y difunde los valores familiares; por ello en el parque compartirán tiempos de calidad. Queremos que cada familia encuentre un espacio para disfrutar. Este día se festeja gracias al DIF y las dependencias que se sumaron con actividades para todas las edades, todos son bienvenidos porque para todos habrá diversión y momentos inolvidables, por eso este día es una invitación a detenernos un momento y celebrar lo que nos une. Queremos que la sana convivencia sea un hábito y que el tiempo compartido fortalezca los lazos que nos sostienen como sociedad, que cada risa que se escuche en el parque nos recuerde que cuando una familia se fortalece también se fortalece Aguascalientes”, mencionó Tere Jiménez.

Detalló que, en el evento que se desarrollará de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, se rifarán 2 automóviles, 3 motocicletas, 5 viajes a la playa y diversos electrodomésticos, además se realizará la presentación estelar de La Adictiva y habrá más de 150 actividades recreativas, culturales y deportivas para chicos y grandes.

La primera voluntaria y presidenta del Sistema DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, destacó el profundo significado social del festejo.

“Este evento es la oportunidad de ver a quienes tenemos cerca, por ello este festejo es una invitación a celebrar la alegría de pertenecer. Hemos preparado actividades para todos, desde los más pequeños hasta nuestros adultos mayores. Estoy segura de que será un día mágico, lleno de sorpresas y mucha convivencia”, subrayó.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, Sarahí Macías Alicea, informó que el parque se encuentra listo para recibir a las y los asistentes con atractivos totalmente gratuitos como el Refugio de Fauna Silvestre, el encuentro con Nino el león y Fito el mono araña, el mundo de Cri Cri, el aviario, la miniciudad y muchas sorpresas más.

Añadió que se deberán respetar algunas medidas para el buen desarrollo del evento, como no ingresar unicel debido a su impacto nocivo en el medio ambiente, asistir sin animales o mascotas y utilizar cualquiera de los cinco accesos disponibles, uno de ellos especialmente destinado a personas con discapacidad y adultos mayores.

Finalmente, el director general del Sistema DIF Estatal, Héctor Castorena Esparza, destacó el espíritu que impulsa esta celebración, que es reunir a todas las familias del estado en un mismo espacio para compartir un día inolvidable que fortalezca los lazos que dan identidad y futuro a la sociedad.

Durante la rueda de prensa también estuvieron presentes Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; Norma Adela Guel Saldívar, secretaria de la Familia; y Jesús Eduardo Muñoz de León, coordinador estatal de Protección Civil.