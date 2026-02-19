Refuerzan Seguridad en Villa Montaña con Comisaría Móvil y Torre de Vigilancia

Con el objetivo de reforzar la presencia policial y la seguridad, y en atención a las inquietudes de vecinas y vecinos de la zona, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) instaló una Comisaría Móvil y una Torre SkyWatch con cámaras de videovigilancia conectadas al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), en el fraccionamiento Villa Montaña.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que estas comisarías forman parte de una estrategia de prevención y proximidad social, mediante la cual integrantes de la Policía Estatal y Municipal brindan atención oportuna a la ciudadanía, mientras que la Torre SkyWatch fortalece el monitoreo permanente de la zona.

Destacó que, además de reforzar la vigilancia, el personal ofrece orientación sobre prevención del delito, uso adecuado del 911 y mecanismos para realizar denuncias anónimas al 089.

Finalmente, invitó a las y los habitantes de Villa Montaña a acercarse con confianza a esta unidad móvil, y subrayó que la participación ciudadana es fundamental para construir comunidades más seguras.