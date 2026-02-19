¡Una Noche Magistral con Joseph Haydn!

Te invitamos al concierto III de la Primera Temporada 2026 de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, donde podrás disfrutar las melodías de Joseph Haydn “Padre de la Sinfonía”.
¡No te lo puedes perder! La cita es el viernes 20 de febrero a las 20:30 horas en el Teatro Aguascalientes.
Bajo la dirección musical de Román Revueltas Retes, el programa es el siguiente:
- Sinfonía 25, en do mayor
- Sinfonía 26, en re menor (Lamentatione)
- Sinfonía 27, en sol mayor
- Sinfonía 28, en la mayor
La entrada general es de $100.00. Para estudiantes con credencial vigente y adultos mayores con credencial de Inapam, la entrada es libre.
Los boletos están a la venta en taquillas del teatro, de lunes a viernes, de 11:00 a 19:00 horas o a través del siguiente enlace:
https://www.showticket.com.mx/eventperformances.asp?evt=1943/.