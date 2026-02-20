Infraestructura y Regularización: Doble Apuesta de Miguel Varela por las Colonias de la Capital

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, encabezó la inauguración de las obras de rehabilitación de drenaje sanitario en la colonia Carlos Hinojosa Petit, donde además anunció avances importantes en el proceso de regularización de diversas colonias de la capital.

Durante el acto, el alcalde informó que las intervenciones se realizaron en las calles Cervantes Corona, Leobardo Reynoso y Pánfilo Natera, con una inversión municipal de 1 millón 821 mil pesos. Estas acciones contemplaron la instalación de 443 metros lineales de tubería, la construcción de 16 pozos de visita y 48 registros sanitarios, beneficiando directamente a cerca de 600 habitantes mediante 50 nuevas descargas domiciliarias.

El alcalde destacó que, aun cuando existen zonas con situación irregular, el Ayuntamiento decidió priorizar la instalación de servicios básicos para mejorar la calidad de vida de las familias y avanzar en la consolidación urbana de estas colonias. Subrayó que el drenaje representa uno de los servicios esenciales que incrementa la plusvalía de las viviendas y fortalece las condiciones sanitarias.

El director general de Infraestructura y Obra Pública, Fernando Maldonado Moreno, explicó que los trabajos se realizaron con criterios técnicos orientados a garantizar la durabilidad del sistema sanitario y evitar fallas futuras, destacando que este tipo de obras no sólo resuelven problemas inmediatos, sino que permiten ordenar el crecimiento urbano y prevenir riesgos sanitarios en las colonias.

En su intervención, la directora general de Solidaridad y Desarrollo Humano, Nancy Espinosa, reconoció que durante años estas colonias permanecieron rezagadas, por lo que celebró que al día de hoy se atiendan necesidades históricas mediante trabajo coordinado entre dependencias municipales.

Por su parte, la síndico municipal, Wendy Valdez Organista, informó que ya se concretó un comité interinstitucional con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial para avanzar en la regularización de asentamientos, incluida la colonia Carlos Hinojosa Petit. Explicó que próximamente se realizarán reuniones informativas con vecinos para detallar la ruta jurídica que les permitirá obtener certeza patrimonial.

La regidora Mariana Anaya destacó que estas acciones reflejan el compromiso del gobierno municipal con sectores históricamente olvidados y representan un paso importante hacia la dignificación de las colonias populares.

Finalmente, el presidente municipal reiteró que su administración busca llevar al menos una obra o acción relevante a cada colonia de Zacatecas, enfatizando que la coordinación institucional y la participación ciudadana serán claves para consolidar el desarrollo urbano y social del municipio.