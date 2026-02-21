En Guanajuato, la Estrategia Nacional de Seguridad y la Coordinación Redujeron en 65% los Homicidios Dolosos: Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Promedio Diario de Víctimas Bajó de 12.71 a 4.45

El promedio diario de víctimas de homicidio doloso se redujo de 12.71 en febrero de 2025 a 4.45 en enero de 2026; 2025 es el año con el nivel más bajo de homicidios dolosos desde 2018; además, enero de 2026 es el enero con menor incidencia desde 2018.

Del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026, fueron detenidas 4 mil 400 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron más de 6 mil 400 armas de fuego, más de cinco toneladas de droga y se desmanteló 1 laboratorio para la producción de metanfetaminas: SSPC.

Irapuato, Guanajuato.- Desde Irapuato, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que con la Estrategia Nacional de Seguridad y la coordinación permanente con el gobierno estatal, en Guanajuato los homicidios dolosos presentaron una reducción de 65 por ciento, de febrero de 2025 a enero de 2026, al pasar de 12.71 a 4.45 el promedio diario de víctimas de este delito; siendo 2025, el año más bajo desde 2018.

“Es muy importante la estrategia que hemos seguido en Guanajuato y la coordinación permanente con la gobernadora y las fuerzas estatales. Ustedes saben que Guanajuato durante muchos años permaneció como el estado con el mayor número de homicidios, a la fecha sigue siendo el estado con mayor número de homicidios pero se ha reducido de una manera muy importante, entre otras cosas porque sigue siendo al cierre del 2025 el estado con más homicidios porque entre enero y febrero todavía tuvo un número importante de homicidios, pero vean ustedes la reducción, más o menos hace un año estuvimos aquí con la gobernadora y dijimos: ‘Vamos a poner orden en Guanajuato y somos dos mujeres que estamos trabajando en ello’”.

“Y fíjense nada más la reducción, 65 por ciento en el número de homicidios en Guanajuato, este es un trabajo muy importante de las fuerzas federales, la Secretaría de Seguridad, Defensa, Marina; Defensa principalmente que actúa aquí en Guanajuato, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Estatal y la Secretaría. Como bien dijo el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch) y Marcela (Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), entre febrero y abril hubo detenciones muy relevantes de grupos muy violentos y eso permitió que iniciara un proceso de reducción y este es un trabajo de todos los días. Entonces es un buen resultado y nuestro compromiso con el pueblo de Guanajuato de seguir trabajando todos los días”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, explicó que el promedio de víctimas de este delito por año tuvo una disminución del 19 por ciento al pasar de 8.6 en 2024 a 7 en 2025. Mientras que enero de 2026 es el enero más bajo desde 2018 al registrar una reducción de 62 por ciento. Respecto a los delitos de alto impacto, señaló que también presentan una tendencia a la baja con una reducción de 35 por ciento respecto a octubre de 2024, pasando de un promedio diario de 45.35 a 29.65 en enero de 2026.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, en Guanajuato con la Estrategia Nacional de Seguridad, del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026, fueron detenidas 4 mil 400 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 6 mil 400 armas de fuego, más de cinco toneladas de droga, incluyendo mil pastillas de fentanilo, también se desmanteló 1 laboratorio para la producción de metanfetaminas. Asimismo, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio de 2025 al 31 de enero de 2026, se detuvieron a 16 personas, entre ellas siete objetivos prioritarios.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó que, como parte del eje de Atención a las causas, en Guanajuato las Mesas de Paz estatales tuvieron 346 sesiones, una interestatal y 3 mil 441 regionales, en las que se suscribieron 730 acuerdos. En municipios prioritarios, se efectuaron 273 Jornadas por la Paz, se realizaron 46 mil 120 visitas casa por casa en 84 colonias, se instalaron 77 Comités de paz, 108 Ferias de Paz y se recuperaron 45 espacios públicos. Mientras que, con Sí al Desarme, Sí a la Paz, del 1 de octubre de 2024 al 11 de febrero de 2025, en 7 municipios se intercambiaron de forma voluntaria 352 armas de fuego por dinero en efectivo.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, agradeció a la Presidenta por poner como una prioridad la recuperación de la paz y la seguridad de las familias de esta entidad, además destacó que la reducción en el promedio de homicidios dolosos es muestra de que la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México funciona.