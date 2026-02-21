Impulsa la Capital Estrategia Integral Para el Mantenimiento de Espacios Deportivos

Durante la Última Semana se Completó el Diagnóstico de 52 Unidades Deportivas en Todo el Municipio

Bajo la visión estratégica del alcalde Miguel Varela, el Ayuntamiento de Zacatecas ha consolidado un modelo de trabajo coordinado que hoy da resultados en espacios deportivos.

A través de una alianza operativa entre la Dirección del Deporte y el área de Calidad de Vida y Servicios Públicos, se ha puesto en marcha un plan para la rehabilitación y el mantenimiento de la infraestructura atlética de la ciudad.

Este esfuerzo no solo busca la mejora estética, sino la recuperación funcional de los puntos de encuentro social, cuya planeación y seguimiento se han fortalecido mediante las mesas de trabajo impulsadas por ambas áreas.

En una muestra de eficiencia administrativa, Ángel Gaeta, titular del deporte municipal, informó que durante la última semana se completó el diagnóstico de 52 unidades deportivas en todo el municipio. Esta supervisión técnica permitió identificar deficiencias específicas para diseñar una agenda de atención personalizada que ya está en marcha.

Gaeta enfatizó que estas mejoras estructurales en canchas de usos múltiples son fundamentales para devolverle a Zacatecas el brillo y la utilidad que la ciudadanía demanda, asegurando que cada tablero, superficie y área de juego reciba el mantenimiento técnico necesario para su uso óptimo.

La clave de este avance radica en la estrecha comunicación con el equipo de Lupita Flores, titular de Calidad de Vida y Servicios Públicos. Gracias a esta sinergia, las cuadrillas de barrido manual, parques y jardines, y recolección de basura han intervenido con precisión en los espacios canalizados por el área deportiva.

Con esta visión de gobierno eficiente, la administración de Miguel Varela garantiza que los espacios públicos sean seguros, dignos y funcionales, reafirmando su compromiso con el desarrollo humano y la sana convivencia en la capital zacatecana.