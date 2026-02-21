Jóvenes de Todo el País Rehabilitan más de 10 mil Canchas y Espacios Públicos Para el Mundial Social 2026

Espacios Intervenidos se Ubican en mil 300 Municipios de Todo el País

Ciudad de México.- Como parte de la Jornada Nacional de Tequios en Espacios Deportivos, jóvenes de todo el país rehabilitaron más de 10 mil canchas y espacios públicos para que sean utilizados en el Mundial Social 2026, que organiza el Gobierno de México como parte de las actividades de la Copa del Mundo FIFA 2026.

En esta jornada, organizada por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), participaron más de un millón 200 mil jóvenes en mil 300 municipios de todo el país.

Como parte de las actividades, se trazaron nuevas líneas en canchas de fútbol y basquetbol, se repararon porterías y tableros, se pintaron gradas y bardas y se realizaron murales que reflejan identidad y apropiación del espacio público.

Los estados con mayor participación y puntos intervenidos fueron Michoacán, Estado de México, Puebla, Guerrero, Tabasco, Hidalgo, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y Chiapas.

La Jornada Nacional de Tequios forma parte de la Estrategia Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, impulsada por el Gobierno de México y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Se realiza en coordinación con la Secretaría de Educación Pública —a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Subsecretaría de Educación Superior—, la Secretaría de Gobernación, el Tecnológico Nacional de México (TecNM), las Escuelas Normales del país, así como con Institutos de Juventud estatales y municipales.

El IMJUVE informa que el próximo 26 de marzo se realizará la Jornada Nacional de Cascaritas y Concursos de Dominadas en las mismas canchas rehabilitadas y el registro estará abierto a partir del 23 de febrero.