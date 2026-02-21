Presidenta Claudia Sheinbaum Anuncia que a Mediados de 2026 Inician las Obras en Tramos Irapuato-León y León-Guadalajara

“Los Trenes Llegarán a Guanajuato muy Pronto”

También ya se trabaja para comenzar con la construcción del Querétaro-San Luis Potosí que pasa por San Miguel de Allende y Comonfort, en Guanajuato, y ya está en construcción la vía Querétaro-Irapuato, las estaciones, paraderos y bases de mantenimiento.

En Guanajuato se realizarán tres intervenciones principales: el MegaBachetón 2026, inversión en infraestructura educativa y caminos artesanales.

Irapuato, Guanajuato.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró que los trenes de pasajeros llegarán a Guanajuato con la construcción de los tramos Irapuato-León y León-Guadalajara, cuyas obras iniciarán entre mayo y junio de este año a cargo del agrupamiento de ingenieros militares “Felipe Ángeles”.

“Ya estamos en el Querétaro-Irapuato y a mediados de este año iniciarán los trabajos para Irapuato-León, lo va a construir el agrupamiento de ingenieros militares Felipe Ángeles y después ya iremos de León a Guadalajara y este mismo año de Querétaro a San Luis Potosí que también pasa por una parte de Guanajuato. Así que los trenes llegarán a Guanajuato muy pronto”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, detalló que se realiza la ingeniería básica para iniciar obras en el Irapuato-León y León-Guadalajara, así como en el de Querétaro-San Luis Potosí que pasa por San Miguel de Allende y Comonfort, en Guanajuato.

Detalló que está en construcción la vía Querétaro-Irapuato, las estaciones, paraderos y bases de mantenimiento, mientras que el 27 de febrero se emite el fallo para la construcción de edificios auxiliares y el 2 de marzo para la señalización, control y telecomunicaciones.

Recordó que ya se emitió el fallo de la licitación para 47 trenes de pasajeros, detalló que el tramo de Querétaro-Irapuato ya está en construcción, tiene una demanda estimada de 50 mil pasajeros desde Ciudad de México, y destacó que además otros tramos tienen demandas importantes como Querétaro-Irapuato, Ciudad de México-Irapuato, San Juan del Río-Celaya y Celaya-Irapuato.

Se Realizarán Obras de Infraestructura Carretera, Educativa y Caminos Artesanales

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, anunció que en Guanajuato se realizarán tres intervenciones principales: el MegaBachetón 2026, inversión en infraestructura educativa y caminos artesanales.

Detalló que para el MegaBachetón 2026 se pavimentarán 377 kilómetros (km), bachearán mil 15 km y colocarán señalamientos en 2 mil 106 km. Respecto a la infraestructura educativa, señaló que se construyó el Bachillerato Tecnológico Plantel León, que sería inaugurado este 20 de febrero y en abril iniciarán las obras para el Bachillerato Tecnológico Plantel Celaya.

Sobre caminos artesanales, expuso que serán 38 km entre 2026 y 2027 en 43 comunidades de cinco municipios. Las asambleas comienzan en marzo.