Reafirma Zacatecas su Vocación Cultural con el Regreso de la Música a la Plazuela Goitia

Con una destacada respuesta ciudadana y un ambiente familiar, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el presidente municipal Miguel Varela, llevó a cabo el concierto de la Banda Sinfónica del Municipio en la Plazuela Goitia, marcando el regreso de la música a este emblemático espacio público y reafirmando el compromiso institucional con la promoción cultural y el fortalecimiento de las tradiciones que dan identidad a la capital.

El evento se realizó la tarde de este jueves 19 de febrero, cuando decenas de familias, jóvenes y visitantes se reunieron para disfrutar de un repertorio musical cuidadosamente seleccionado. Durante su mensaje, el alcalde celebró esta nueva etapa de la Banda Sinfónica Municipal, destacando que la presentación devuelve a la plazuela su vocación como punto de encuentro cultural y consolida a la agrupación como uno de los referentes artísticos del municipio.

El edil expresó su reconocimiento a la Banda Sinfónica del Estado y al maestro Salvador García por los años de presentaciones memorables ofrecidas en este espacio. Asimismo, señaló que ahora el director de la Banda Sinfónica Municipal, Emilio Ávila, asume la responsabilidad de mantener viva esta tradición musical y llenar de alegría la plazuela cada semana.

Durante el concierto, las y los músicos ofrecieron interpretaciones que fueron ampliamente reconocidas por el público, que respondió con aplausos y entusiasmo en cada intervención. La calidad artística del ensamble, así como su disciplina y entrega, confirmaron el talento local y el valor de mantener abiertos los espacios de expresión cultural para toda la ciudadanía.

El alcalde destacó que este tipo de actividades contribuyen a recuperar los espacios públicos y devolverles su función social, al tiempo que fomentan la convivencia y acercan el arte a todas las personas. Subrayó que el regreso de la música a la Plazuela Goitia representa también un paso importante para revitalizar el centro histórico mediante actividades culturales permanentes.

Con esta presentación, el gobierno municipal reiteró su intención de mantener una agenda cultural activa que permita que la música, el arte y las tradiciones sigan ocupando los espacios públicos, fortaleciendo la identidad local, la convivencia social y el orgullo de vivir en Zacatecas.