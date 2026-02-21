Tienen una Presidenta que Está con las y los Jóvenes: Presidenta Claudia Sheinbaum

“Que la Educación sea un Derecho Para Todas y Todos”

La Presidenta recordó que la meta en 2026 es crear 150 mil nuevos lugares de preparatoria en todo el país.

Informó que a finales de febrero, las y los estudiantes que ya tengan su tarjeta de la Beca Benito Juárez, recibirán su pago correspondiente.

León, Guanajuato.- En León, Guanajuato, la Jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que México tiene una Presidenta que está con las y los jóvenes, tras inaugurar un nuevo plantel de Bachillerato Tecnológico en esta ciudad, el cual otorgará acceso a la educación a más de mil estudiantes, como parte de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), modelo que contempla la construcción de nuevos planteles para que las y los estudiantes concluyan su preparatoria.

“Hoy lo que les puedo decir es que tienen una Presidenta que está con las y los jóvenes de México y que lo que queremos es que vayan a la escuela, que aprendan en la escuela, ¿Dónde tienen que estar los jóvenes?, pues hay que construir más escuelas, que les guste la educación y a todos aquellos que por alguna razón dejan la escuela, hay que irlos a buscar a su casa para que regresen a la escuela. De esa manera, se va a hacer realidad que la educación sea un derecho para todas y todos los jóvenes de nuestro país”, afirmó.

Destacó el trabajo coordinado para la construcción del nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 292, para el cual el Gobierno de México puso la infraestructura y el Gobierno de Guanajuato donó el terreno de 30 mil metros cuadrados.

Explicó que, con la construcción de nuevas escuelas, la ampliación de las ya existentes y la conversión de secundarias en bachilleratos vespertinos, su gobierno ha creado más de 50 mil nuevos lugares de Educación Media Superior y la meta para finalizar este 2026 es llegar a más de 150 mil espacios.

Se manifestó en contra de que todavía existan exámenes de admisión para entrar a la preparatoria y recordó que lleva a cabo una revisión a los planes de estudios para reducir el número de materias en este nivel educativo.

Para las y los estudiantes de León que ya cuentan con su tarjeta de la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior, la Jefa del Ejecutivo Federal informó que a finales de febrero recibirán su pago, mientras que aquellos que no la tienen, aún pueden hacer su registro para acceder a este derecho en los próximos meses.

El Bachillerato Nacional otorga dos certificados: el de Bachillerato General, que les permite continuar la Educación Superior; y el de Bachillerato Tecnológico, que emite un certificado técnico avalado por una institución pública de Educación Superior.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que este nuevo plantel tuvo una inversión de 48 millones de pesos (mdp) en infraestructura y 17 mdp más en equipamiento con capacidad para 540 estudiantes por turno. Agregó que esta institución cuenta con cinco edificios, 12 aulas, cuatro laboratorios, áreas verdes y canchas deportivas.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, recordó que las y los estudiantes son los verdaderos dueños de este plantel y los invitó a realizar un pacto para que los mismos que inician sus estudios hoy sean los que concluyan este nivel en tres años.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó el trabajo coordinado con el Gobierno de México para la construcción de este nuevo plantel y anunció que el próximo año se van a reconvertir 40 secundarias en preparatoria para ampliar el número de lugares, que se suman a las 30 que ya fueron reconvertidas en lo que va de su administración.

El alumno de la carrera de Semiconductores y Microelectrónica, Leonardo Morales Morales, agradeció la oportunidad de brindar una escuela que quede cerca de su casa con este nuevo plantel y confió en que se convierta en un nuevo hogar para las futuras generaciones de jóvenes en León.