Zacatecas y San Nicolás Consolidan Hermanamiento Para Impulsar Desarrollo y Cultura

Con el propósito de fortalecer la cooperación institucional, impulsar el desarrollo regional y promover el intercambio cultural, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, formalizó el hermanamiento con el municipio de San Nicolás de los Garza, en un acto que marca un nuevo capítulo de colaboración entre ambas ciudades.

El alcalde capitalino destacó que este acuerdo permitirá generar sinergias en materia de desarrollo económico, promoción turística, intercambio cultural y fortalecimiento de políticas públicas exitosas, con el objetivo de traducir la cooperación en beneficios directos para las y los capitalinos.

Miguel Varela reconoció la disposición del alcalde Daniel Carrillo Martínez por su hospitalidad y apertura para consolidar esta alianza institucional, que busca construir una agenda de trabajo conjunta basada en el diálogo, la coordinación y el intercambio de experiencias exitosas entre gobiernos municipales.

Como parte de este acercamiento, se anunció que San Nicolás de los Garza participará en el Festival de Ciudades Hermanas en Zacatecas Capital, que se celebrará los días 14, 15 y 16 de agosto, evento que permitirá proyectar la riqueza cultural, histórica y artística del municipio, además de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con otras ciudades del país y del extranjero.

El alcalde Miguel Varela reiteró que este hermanamiento representa un paso firme para impulsar proyectos conjuntos en áreas estratégicas, fomentar el intercambio de buenas prácticas administrativas y promover iniciativas que fortalezcan el desarrollo social y el crecimiento económico de ambas comunidades.

Ambos alcaldes subrayaron que la colaboración entre municipios es una herramienta clave para enfrentar retos comunes y generar oportunidades de desarrollo, por lo que se continuará trabajando en la construcción de acuerdos que beneficien directamente a la población.

Con acciones como esta, el Ayuntamiento de Zacatecas refrenda su compromiso de construir alianzas que fortalezcan el desarrollo integral del municipio, promuevan su identidad cultural y generen oportunidades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.