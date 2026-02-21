En Aguascalientes Formamos Generaciones que Hablan con el Mundo; Tere Jiménez Impulsa Francés en Escuelas Públicas

La Enseñanza del Francés Está Presente en 20 Escuelas Públicas

Durante el ciclo 2025–2026, el programa beneficiará a 3,600 estudiantes en 20 escuelas públicas.

Docentes en formación de la UAA imparten clases con capacitación de la Embajada de Francia y materiales del IEA.

Se entregó el reconocimiento “Palmas Académicas” al docente Jorge Fernando Castellanos de Alba por su trayectoria y contribución a la enseñanza del francés.

Durante la administración de la gobernadora Tere Jiménez y como parte de la estrategia estatal Gigante Bilingüe, se ha fortalecido la enseñanza de un segundo idioma en las escuelas públicas, al pasar del 30 % de cobertura al inicio de su gestión a un 92 % en primarias y al 100 % en secundarias.

Actualmente, más de 127 mil 50 niñas y niños de primaria estudian inglés, tres mil 600 francés y 570 el idioma japonés, lo que posiciona a Aguascalientes como referente nacional en educación bilingüe.

Como parte de estos esfuerzos, este viernes la gobernadora encabezó la renovación del Convenio del Programa de Francés en Escuelas Públicas, una alianza estratégica entre el Gobierno del Estado de Aguascalientes, la Embajada de Francia en México y la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), orientada a fortalecer la formación académica de niñas y niños mediante el aprendizaje de un segundo idioma y la consolidación de vínculos internacionales.

Durante el evento, Tere Jiménez destacó que dominar un segundo idioma fortalece las habilidades cognitivas, fomenta la confianza y abre puertas a nuevas oportunidades.

“Aprender un idioma no es sólo memorizar palabras o frases; es abrirse a una nueva forma de entender el mundo. Conocer otra lengua expande la mente, fortalece la sensibilidad y amplía las posibilidades de crecimiento, tanto en lo profesional como en lo personal. Por ello, es fundamental renovar el Programa de Francés en Escuelas Públicas. En el Gobierno del Estado sabemos que la educación es una oportunidad para salir adelante, una puerta hacia el éxito y la vía para superar barreras y acercarnos a nuevos horizontes a través del conocimiento. Seguiremos trabajando con intensidad y compromiso para ampliar las oportunidades de nuestras niñas, niños y jóvenes, porque queremos que demuestren a México y al mundo de lo que son capaces”, enfatizó.

La gobernadora resaltó que el programa de Francés en Escuelas Públicas comenzó en la primaria “Margarita Maza de Juárez”, donde actualmente 414 alumnas y alumnos reciben clases de ese idioma y quienes, como muestra de lo aprendido, interpretaron la canción Roi Lion durante el evento.

Asimismo, precisó que en el ciclo escolar 2025-2026 la enseñanza del francés está presente en 20 escuelas públicas, con el apoyo de docentes en formación de la UAA, capacitación de la Embajada de Francia en México y materiales proporcionados por el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA).

Por su parte, la embajadora Delphine Borione señaló que la renovación del convenio reafirma la cooperación bilateral y los valores compartidos entre ambas naciones.

“Este programa es un claro ejemplo de la estrecha relación entre Aguascalientes y Francia, así como de la fructífera colaboración que nos une en la enseñanza del idioma francés. Hoy más que nunca la cooperación internacional es fundamental. Reconozco el compromiso de la gobernadora con la internacionalización de la educación y confío en que este convenio permitirá desarrollar nuevos proyectos y consolidar una comunidad académica cada vez más conectada entre Francia y México”, expresó.

En su intervención, el rector de la UAA, Juan Carlos Arredondo Hernández, destacó que la relación bilateral entre México y Francia se ha fortalecido en los últimos años.

“En una economía global donde las cadenas productivas cruzan fronteras, el dominio de más de una lengua es una decisión que mejora significativamente la empleabilidad de nuestros jóvenes. La renovación de este convenio nos llena de satisfacción y expectativas, porque queremos que el aprendizaje del francés en las escuelas públicas sea una herramienta real de desarrollo académico y profesional”, señaló.

Uno de los momentos más significativos fue el mensaje en francés del alumno Mateo Alejandro Martín Ríos, de quinto grado de la primaria Margarita Maza de Juárez, quien expresó su agradecimiento por la oportunidad de aprender una nueva lengua y cultura.

“Me siento muy orgulloso de representar a mi escuela y de recibir a la embajadora de Francia, así como a quienes hicieron posible que hoy aprendamos francés. Para nosotros, esta es una gran oportunidad para el futuro. Aprender una nueva lengua es conocer otra cultura, ampliar nuestra visión del mundo y aprender a respetar nuestras diferencias. Deseo que este programa siga beneficiando a muchas generaciones más. Gracias por escucharnos y por apoyar nuestra educación”, mencionó.

Durante el evento también se realizó la entrega del reconocimiento “Palmas Académicas” al docente Jorge Fernando Castellanos de Alba, una de las más altas distinciones otorgadas a profesores por su trayectoria, su compromiso con la transmisión del conocimiento y su servicio a la lengua y cultura francesa. Con más de dos décadas de labor en la UAA, el académico agradeció el reconocimiento y destacó el crecimiento del programa, que pasó de ser un proyecto a consolidarse como una política educativa sólida en el estado.

En el evento acompañaron a la gobernadora la diputada Lucía de León Ursúa, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del IEA; Lorena Martínez Rodríguez, titular de la representación del Gobierno del Estado de Aguascalientes en la Ciudad de México; Vanessa Sotelo Cervantes, tutora y practicante de la docencia de Francés en la UAA.