Helicóptero Fuerza 1 Apoya Traslado Urgente de Paciente a Centro Médico Nacional de Occidente

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó un traslado aeromédico en el helicóptero Fuerza 1, de una paciente de 34 años con quemaduras de segundo grado en el 40 por ciento de su superficie corporal.

El secretario de la SSPE, Antonio Martínez Romo, informó que este apoyo se brindó en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que la paciente recibiera atención médica especializada en el Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

El traslado se efectuó desde el Hospital General de Zona No. 3 del IMSS, ubicado en Jesús María, Aguascalientes, bajo estrictas medidas médicas durante el vuelo, el cual tuvo una duración aproximada de 60 minutos y se desarrolló sin contratiempos.

La paciente fue entregada al equipo médico receptor en condiciones estables, minutos antes de las 17:00 horas de este viernes.