Comercio Necesita Turismo de “Calidad”: Baltazar

Inseguridad Sigue Alejando a Visitantes, Reitera

Por Nallely de León Montellano

A días de que inicie el periodo vacacional de Semana Santa y el Festival Cultural, locatarios del Mercado González Ortega, en el Centro Histórico de la capital, reconocen que la expectativa está puesta en el turismo, pero la realidad cotidiana sigue siendo la misma: meses 􀃀ojos, cierres de negocios y una sensación de abandono que ya se volvió costumbre. Francisco Baltazar, locatario de artesanías, lo resume señalando que “la economía sigue estando muy dañada… está difícil realmente”.

Dice que enero y febrero les pegaron duro, al punto de que hubo días en los que no vendió nada.

“Te puedo decir que tres días no hice la cruz. Y un día hice 25 pesos. Se oye de risa, pero es la realidad”, relató, al señalar que la situación no es aislada, sino generalizada entre comerciantes del mercado y del primer cuadro. En su diagnóstico, el problema no es que falte gente en el Centro Histórico, sino que la mayoría es público local que no suele consumir artesanías.

“Lo que viene llenando siempre es la gente local… y no es por nada, pero ellos a nosotros no nos consumen. Consumen fritangas, chuchería… pero una artesanía, una playera, un rebozo, un dulce, pues no lo compran”.

Por lo anterior, insistió en que lo que realmente necesitan es turismo “de calidad”, el que llega a comprar y no sólo a pasear.

“Nos interesa que venga turismo, no que lo llene la gente local”, reiteró. Pero además de atraer visitantes, los comerciantes piden que se ponga orden. Baltazar señaló que el ambulantaje continúa “de cada día” y que, pese a que han alzado la voz, no se re􀃀eja una respuesta efectiva.

“Es lamentable… varios locatarios hemos alzado la voz y no se vale que no nos escuchen. Ya la verdad les perdimos la fe, decimos y no pasa nada”, lamentó.

Incluso mencionó que hay prácticas que considera engañosas: “Te ponen un tablón, pero te lo ponen doble… son dos mesas pegadas. No se vale, nosotros estamos batallándole como comercio establecido”.

A ese panorama se suma el deterioro de la imagen urbana como la falta de botes de basura, desorden y una ciudad que, en sus palabras, se está “desaprovechando” pese a su potencial turístico, pues “Zacatecas tiene esa identidad… a muchos se les hace una ciudad europea, barroca, impresionante”.

Aunque algunos locatarios ya buscan alternativas –ventas por internet, redes sociales o mayoreo en otros estados–, Baltazar reconoce que ese modelo no sustituye lo que significa vender cara a cara.

“Sí lo vendes, pero uno no se queda con ese sabor… de ver la satisfacción del cliente, que se va contento con su pieza. No es lo mismo atrás de un monitor”, explicó. Otro factor que, asegura, ya impacta directamente en la llegada de visitantes es la seguridad. Dijo que tiene conocidos y paisanos que viven en Estados Unidos y que antes regresaban con más frecuencia, pero ahora cancelan.

“Tenía personas que iban a venir y dejaron de venir… no les motiva porque tienen miedo”, comentó, por lo que solicita nuevamente que se refuercen condiciones para que el turismo se sienta seguro y, de paso, también quienes trabajan diariamente en el Centro Histórico.

Pese a todo, Baltazar sostiene que sus productos no están fuera del alcance, asegura que hay opciones desde 20 o 25 pesos, y que la artesanía –por ser trabajo manual y piezas únicas– ronda entre 200 y 250 pesos.

Finalmente, llamó a visitar el mercado y comprar en el comercio establecido, donde, dijo, hay precios accesibles y garantías que no se encuentran en otros sitios: “Afuera in􀃀an mucho los precios… aquí, si sale dañado, se lo cambiamos. Estamos seguros de nuestra calidad”.