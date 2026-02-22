Debaten Propuestas Para el Plan Zacatecas 27-33

Buscan Avanzar Hacia Agenda Estratégica

Por Nallely de León Montellano

Con la intención de que el próximo ciclo de planeación no se limite a un documento más de escritorio, este sábado se realizaron en Zacatecas mesas de trabajo orientadas a integrar propuestas ciudadanas y académicas al Plan Zacatecas 2027-2033, con énfasis en el sector agropecuario y el desarrollo económico. El ejercicio reunió a docentes, investigadores, representantes de organizaciones sociales y ciudadanos interesados en construir una propuesta que, según señalaron, vaya más allá del cumplimiento formal que suelen tener los planes estatales.

Durante la jornada, el economista Ramón Lozano Lugo presentó la ponencia “Apuntes sobre economía agrícola”, donde planteó la necesidad de discutir proyectos de largo aliento para el estado, ante lo que calificó como una ausencia histórica de debates profundos sobre el rumbo económico de Zacatecas.

En el foro se expuso que el actual Plan Estatal de Desarrollo no ha funcionado como instrumento integral, sino como requisito administrativo que no necesariamente se traduce en ejecución real.

También se cuestionó que la entidad reaccione a proyectos externos o a con􀃀ictos sociales –como obras de gran escala o huelgas universitarias– en lugar de presentar propuestas propias, con visión estratégica en infraestructura y crecimiento regional. Uno de los temas que generó mayor preocupación fue la posición de Zacatecas frente al llamado Plan México, impulsado a nivel federal.

De acuerdo con lo expuesto, la entidad no aparece en las etapas iniciales de inversión contempladas en dicho proyecto, lo que coloca al estado en desventaja frente a otras regiones. En ese contexto, los participantes plantearon la elaboración de un documento estructurado en 10 ejes temáticos –entre ellos agua, seguridad, migración y desarrollo productivo– que permita gestionar mayores recursos y, además, obligue a quienes aspiren a cargos públicos a presentar propuestas viables y sustentadas en diagnósticos reales.

En el debate también se abordó el papel de la minería en la economía estatal. Se señaló que, aunque la actividad genera ingresos millonarios, su impacto en la integración productiva local es limitado. Se propuso abrir la discusión sobre el tipo de minería que requiere Zacatecas, los esquemas de regulación y una fiscalidad proporcional a la riqueza que se extrae.

Los organizadores subrayaron que se trata de un ejercicio plural, sin distinción partidista, cuyo eje central es la preocupación compartida por el rumbo del estado. Además de especialistas en economía, participaron docentes y estudiantes de áreas como agronomía, ingeniería, ciencias de la salud y estudios del desarrollo, quienes asumieron la tarea de coordinar y sistematizar las propuestas.

La apuesta, explicaron, no se limita al periodo 2027-2033. Aunque ese es el horizonte formal de planeación, se insistió en la necesidad de proyectar el desarrollo estatal hacia 2050, con una perspectiva transgeneracional que involucre a jóvenes de municipios, comunidades, preparatorias y universidades.

En el diagnóstico presentado se recordó que Zacatecas aporta apenas alrededor del 1% del producto nacional, lo que evidencia su debilidad estructural para generar empleo suficiente. Aunque en los últimos años se ha reducido la población joven que no estudia ni trabaja, el reto sigue siendo significativo. El llamado final fue articular esfuerzos para construir un proyecto colectivo que atienda a los 58 municipios y considere tanto a la población que reside en el estado como a la comunidad zacatecana en Estados Unidos.

Para ello, el planteamiento es dejar atrás la planeación reactiva y avanzar hacia una agenda estratégica que permita al estado salir de la inercia económica y social que, reconocieron, se ha prolongado por décadas.