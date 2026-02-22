En 80 Años, el Gobierno de Monreal es el Peor en Resultados Económicos: R. García Zamora

En 2027, Dejará a Zacatecas “Hundida en el Estancamiento”

Por Gabriel Rodríguez

El investigador y académico universitario Rodolfo García Zamora, explicó que más allá de haber iniciado el actual gobierno su sexenio sin proyecto económico viable, “el crecimiento que tenemos en ese aspecto no pasa de cero por ciento”.

En la misma medida lamentó que con anterioridad no se haya tomado en cuenta las voces de los académicos universitarios para analizar sus propuestas en materia de integración y avance social y dijo que durante los últimos 80 años, Zacatecas observa de 2021 a la fecha un tiempo perdido, con la peor administración que hayamos tenido durante ese periodo.

García Zamora indicó que Zacatecas sigue viviendo de las participaciones federales y de las remesas, “pero además se ha dado el caso de que se devolvieran los recursos que vienen de la Federación porque no hubo capacidad para invertirlos de manera adecuada”.

No obstante, refirió que tampoco se pueden eludir de manera pertinente los impactos que le dejó al estado la pandemia de los años 2020 y 2021, “momento en el que fueron los estados de Jalisco, Nuevo León y México –que en ese instante mantenían proyectos económicos sólidos–, los que recuperaron su capacidad de crecimiento”.

Lamentó en ese sentido que, en el actual sexenio, nunca se contara con la capacidad de presentar un proyecto económico serio para la industria, el campo, los servicios y mucho menos para la minería, donde hay un clúster muy consolidado mediante una serie de propuestas serias en diversos rubros.

“En 2027, el actual gobierno habrá de dejar a Zacatecas una entidad hundida en el estancamiento fuera inclusive de las propuestas de modernización del gobierno federal, lo que plantea la necesidad de que, independientemente de quien gane, la próxima administración cuente con la capacidad de construir un proyecto económico serio para todos los sectores y regiones”.

Advirtió que, en la misma medida, “nos hallamos fuera de las propuestas de modernización del gobierno federal, como el Plan México, donde aún podríamos participar en las áreas de energía, agropecuaria y de minería, pero luego de dos años del gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum, no se ha presentado un solo proyecto de investigación con el Plan México por lo aquello que no se hizo en cinco años, no será resuelto en el último”.

Asimismo, dijo que la propia Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) debería dar a conocer su proyecto para los próximos siete años, vinculado a los aspectos de desarrollo, “de modo que los investigadores deberemos armar un plan integral de desarrollo que nos permita resurgir del atraso de los últimos 80 años”.