“Morena, con Riesgo de Perder Zacatecas”

Saúl Monreal, Desbocado:
* El Senador Insiste en ser el Candidato de Morena a Gobernador de Zacatecas, Porque “Nadie Está por Encima de la Voluntad del Pueblo”
Por Staff Página 24 Zacatecas
De nada ha servido que Morena prohíba el nepotismo en sus filas, que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le diga que “espere seis años”, que sus hermanos Ricardo (diputado federal) y David Monreal (gobernador de Zacatecas) no estén de acuerdo con su ‘desmedida ambición’ de ser el próximo gobernador del estado, pues él ya se ve no cómo candidato, sino como gobernador del estado por Morena y, de no ser así, asegura que se repetirá el ‘monrealazo’ de 1988, cuando su hermano renunció al PRI por no postularlo y ganó la gubernatura abanderado por el PRD.
En redes sociales circula un video en donde Saúl reitera clara y de viva voz, por enésima ocasión: “Que se escuche recio y fuerte: yo voy hasta donde ustedes quieren que vaya, que no haya temores, porque no hay ni debe de haber ningún lineamiento ni estatuto que esté por encima de la voluntad del pueblo.
“Por eso, hoy les respondo con claridad: vamos a votar el proceso interno del partido, hoy Morena tiene una gran oportunidad histórica, pero debe de cuidar su proceso interno, porque yo lo he dicho públicamente: si no se cuida el proceso se corre el riesgo de perder Zacatecas.
“Y desde aquí hago un llamado respetuoso, pero enérgico a la dirigencia nacional, a la dirigencia estatal del partido, que se asuman con actitudes incluyentes, que se escuche a la militancia, que se tome en cuenta la base, que se tome en cuenta este gran movimiento.
“Insisto: cuidado con las actitudes excluyentes.
“Sabemos que la dirigencia nacional de Morena tiene presente el caso de nuestro estado, así como tienen claro lo que podría pasar si se equivocan con las definiciones.
“Se los digo: sobre aviso no hay engaño, la gente (sic) quiere un proceso incluyente, democrático y transparente.
“Ya Zacatecas ha demostrado lo que pasa cuando se quiere imponer a candidatos o candidatas, eso es lo que somos, institucionales sí, pero no dejados; leales sí, pero no callados, de convicción, no de ocasión; rebeldes sí, pero con causa”.
¿Qué partido político se atreverá a postular a Saúl como candidato a gobernador de Zacatecas, cuando la ciudadanía ya está harta del cacicazgo de los hermanos Monreal Ávila?