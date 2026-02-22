Tiene que Haber Justicia Para los Trabajadores de Altos Hornos de México: Presidenta Claudia Sheinbaum en Coahuila

Monclova, Coahuila.- En Coahuila, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que respecto al caso de Altos Hornos de México (AHMSA), el Gobierno de México solicitó dos condiciones a la jueza y al síndico encargados del concurso mercantil de la empresa: que haya justicia para las y los trabajadores y que se reactive la siderúrgica.

“Les quiero decir en qué vamos con AHMSA para que todos lo sepan. Esto lleva un proceso jurídico, porque no solo depende de la Presidenta, sino que hay jueces que llevan este proceso. Ya se hizo una subasta. ¿Qué le pedimos nosotros a la jueza y al síndico? Le dijimos, queremos dos condiciones: la primera, justicia para los trabajadores de AHMSA. Que si se va a liquidar se liquide conforme a la ley y que tengan todos sus recursos. Nada de primero pagarle a los acreedores y luego a los trabajadores. No. Primero van los trabajadores de AHMSA.

“Y lo segundo que pedimos, es la reactivación de AHMSA. Nada de que la subasta y después se vende todo como fierro viejo y se queda todo ahí. No. Queremos la reactivación de toda la economía relacionada con lo que fue en su momento Altos Hornos de México. Esperamos que en estas semanas, lo saben los trabajadores, sus representantes, está por definirse y vamos estar muy de cerca, porque tiene que haber justicia en este caso”, puntualizó al encabezar entrega de vivienda del Programa de Vivienda para el Bienestar en Monclova.